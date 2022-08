Empresario textil denunció que Espert le ofreció una candidatura, pero le exigió que la pague

Teddy Karagozian le respondió al diputado de Avanza Libertad por sus menciones en sus "shows mediáticos". En un hilo de Twitter, reveló que lo sondeó para ser su candidato a vice, pero le puso como condición que la financie.

El empresario textil Teddy Karagozian le dedicó un hilo de Twitter al diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert en el que lo acusó de ofrecerle la candidatura a vicepresidente, pero reclamándole a cambio debía financiar esa campaña electoral. Además, lo definió como un "economista mediático al que no se le conocen éxitos, salvo que .

A través de la red del pajarito, Karagozian señaló que le contaron que el hoy diputado liberal lo menciona "en sus shows mediáticos", por lo que brindó una explicación del "encono" que tiene con él. Según relató, en 2017 Espert fue a almorzar a casa "con un economista amigo en común y otros empresarios, también economistas".

En ese marco, el empresario, relató: "Varios le dijimos que su teoría no se podía implementar y subiría el costo al generar desempleo y deuda, como además terminó sucediendo, que al revés podía funcionar, hacer los cambios, un dólar correcto y luego abrir la economía". Karagozian añadió que Espert vino "con la actual esposa" ya que con ella "se controlaba".

Tras un tiempo, el CEO de TN&Platex fue llamado por "dos asesores de el, un hombre y una mujer", en la época en la que "buscaba un vicepresidente para su candidatura". Karagonzián relató: "Vinieron a casa a plantearme si podía ser su candidato y les conté de nuestras diferencias". Pese a esto, señaló el textil, le pidieron que se reunieran.

Fue así, que una noche se encontraron en el restaurante Rosa Negra de San Isidro, Karagozian, el liberal, "sus dos asesores" y "un empresario muy importante de Argentina como testigo". Siempre según el relato del textil,"la cena empezó bien" y luego de que el diputado "hablara y hablara", le preguntó "si le interesaba" lo que él pensaba, añadiendo que comentó su parecer sobre el sistema impositivo.

"Antes de terminar- indicó Karagozian-, empieza a subir la voz diciendo que solo quería cerrar la economía, a lo que le pregunte a los testigos de él y mío si había mencionado el tema". Según intuyó, cuando Espert "se dio cuanta que se pasó y se levantó para ir al baño", mientras que sus asesores le "pidieron disculpas".

Karagozian se levantó para para dejar la tarjeta en la caja, para que me cobren a él, cuando Espert reapareció. "Cuando vuelve, me dice casi textual si yo quería que él dijese que había que proteger a la industria lo haría, pero que debía financiar la campaña", relató. "Por supuesto me reí y casi textual le dije que no éramos compatibles, pues no era así como se hacía, y que yo no quería cerrar la economía y menos ser su vicepresidente", señaló el textil, añadiendo un emoticón de cara ríendo.

Tras este episodio, el empresario contó que "al rato hablamos de otras cosas y sus asesores quedaron consternados, tanto que creo que al mes lo abandonaron". Según sostuvo, "no fue solo conmigo" y agregó: "Lo que nuestro amigo en común tenía razón al decir que se descontrola si no está su esposa". Luego, el textil lanzó que Espert "luego hizo algo de shopping de vices".

Karagozian sintetizó que Espert es "un economista mediático, al que no se le conocen éxitos, salvo que es un atractivo para generar grieta", y que "sus estrategias son mediáticas en el sentido que plantea cosas desde el que no tiene obligación de ejecutar". Por último, cerró: "Hoy es Diputado, ojalá le sirva para aprender".