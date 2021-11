Kulfas por la prohibición del pago en cuotas de viajes al exterior: "Priorizará la producción"

El ministro de Desarrollo aseguró que la decisión tiene que ver con cuidar las reservas y generar empleo. "El que se quiere ir al exterior, puede; pero que se lo pague", lanzó.

El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, defendió la medida que llevó adelante el Banco Central en relación a suspender el pago de viajes al exterior en cuotas con tarjeta y aseguró que tiene el objetivo de que esos dólares sean utilizados para priorizar la producción nacional y generar puestos de trabajo frente a la doble crisis del macrismo y el COVID-19.

A su vez, el titular de dicha cartera manifestó que dichos dólares no son para "dar financiación barata para que la gente viaje al exterior" mientras que agregó: "El que se quiere ir al exterior, se puede ir pero que se lo pague". Por otro lado, con respecto al tema, señaló: "Hay medidas que pueden caer un poco antipáticas pero está clara cuál es la prioridad entre masificar viajes al exterior o apuntalar la producción y el empleo".

Asimismo, en diálogo con Radio Continental, Kulfas reiteró las palabras que ya había manifestado la vocera presidencial Gabriela Cerruti, y avisó: "Esto no es para siempre. En la medida que aumentemos las exportaciones, esto va a mejorar y se van a ir reduciendo las restricciones". Y lanzó: "En general la gente que viaja al exterior no es pobre, seamos claros. La clase media hoy tiene un montón de opciones de veraneo en el país, incluso mecanismos de promoción como el Previaje".

Con respecto a la medida del Gobierno, el ministro dejó en claro: "Tenemos un país que viene de una crisis de balance de divisas, prioricemos lo hermoso que tenemos acá en Argentina, gastemos los dólares en lo que necesitamos, que no nos falte ningún insumo relevante". Y volvió a remarcar: "El que se quiere ir al exterior se puede ir, no estamos impidiendo que la gente viaje, el que quiere ir que se lo pague, no vamos a estar estimulando con una financiación barata que la gente viaje al exterior cuando el país no le sobran dólares".

Para cerrar, Kulfas sostuvo que "las reservas tienen que estar robustas" y aseguró que "es la manera de sostener un programa económico consistente que evite, por ejemplo, saltos fuertes en el tipo de cambio". Mientras que, en defensa de la determinación, sentenció: "A los países que se quedan sin reservas no les queda otra que fuertes devaluaciones, tenemos que evitar que se produzcan estos saltos disruptivos".

