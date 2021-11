El Gobierno afirmó que la medida sobre viajes al exterior es "momentánea": "Se va a poder seguir viajando"

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, dijo este viernes que la decisión del Banco Central de limitar el financiamiento de las compras en cuotas con tarjetas de crédito de pasajes y servicios de turismo al exterior "viene a cuidar el rumbo" de la economía argentina y "es momentánea".

Además, recordó que el Gobierno "se está teniendo que hacer cargo de la más grande negociación de la Argentina con el FMI por la deuda más grande que se tomó" durante la gestión de Mauricio Macri.

"Es una medida puntual y momentánea. Se va a poder seguir viajando, en algunos casos habrá que esperar unos meses, en otros casos se podrá financiar de otra manera con la tarjeta de crédito, pero pareciera que, como dicen algunos dirigentes de la oposición, intentan instalar una idea y estamos hablando de otra cosa", dijo Cerruti en rueda de prensa en Casa de Gobierno.

A partir de hoy, no se va a poder financiar en cuotas con tarjeta de crédito pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior tales como alojamiento o el alquiler de un auto. Así lo determinó una resolución emitida por el Banco Central, en una medida que apunta a evitar la salida de dólares.

Los pasajes de avión con destino dentro del territorio nacional se podrán financiar con tarjeta de crédito dentro de los programas de Ahora 12 impulsados por el Gobierno. En tanto la adquisición de pasajes de avión con destino al exterior se podrá financiar con tarjeta de crédito con una tasa de 43%, según una disposición del BCRA. Fuentes del Gobierno dieron a entender que "se termina un subsidio que viajan al exterior", ya que compraban dólares en cuotas sin interés.

“Establecer con vigencia a partir del 26.11.21, que las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas- de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.). ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios”, señaló la norma del Central.