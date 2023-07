Malena Galmarini Facundo Leal y la Provincia de Buenos Aires entregaron más de 3000 notebooks a estudiantes de escuelas de Tigre

Se une al programa Conectar Igualdad Bonaerense con el objetivo de brindar conectividad a los estudiantes secundarios que reciban computadoras como parte del programa.

El presidente de ARSAT, Facundo Leal, la titular de AYSA y precandidata a intendenta de Tigre, Malena Galmarini y el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires participaron de un acto en la Universidad Tecnológica Nacional de General Pacheco, donde entregaron más de 3000 notebooks a estudiantes de 55 establecimientos de Tigre, en el marco del programa Conectar Igualdad Bonaerense.

De esta manera, ARSAT se une a esta iniciativa con el objetivo de brindar conectividad a los estudiantes secundarios que reciban computadoras como parte del programa.

Durante el acto, Malena Galmarini afirmó que la idea es replicar lo realizado en la Isla de Tigre en todas las escuelas del municipio, “sobre todo en los colegios secundarios, para que los chicos tengan más ganas de quedarse en la escuela”.

“Vamos a trabajar para que sientan que es la escuela un lugar donde tienen que quedarse porque los quieren”, dijo ante los jóvenes que recibieron sus notebooks.

“La única forma de ser libres es estudiando – prosiguió - y van a encontrar en nosotros aliados para que puedan hacerlo. No dejen que nadie les diga que no pueden. No dejen que les digan que la única salida que tienen es Ezeiza. La única salida que tenemos es hacer crecer a la Argentina y para eso los necesitamos todos los días”, finalizó.

En esta misma línea, Leal afirmó que ARSAT “ya tiene conectado más del 85% de la currícula nacional, esto implica tener más de 16 mil centros educativos conectados y más de 2 mil conectados con satélite, que están por fuera de los centros urbanos”. Así, “les brindamos a estos estudiantes la posibilidad de democratizar la educación”.

Asimismo, destacó el trabajo realizado por Galmarini en la Isla de Tigre, donde no sólo se ofrece conectividad en las escuelas, sino además TV digital abierta (TDA). “Gracias por confiar en ARSAT”, finalizó.

Por último, Malena Galmarini destacó “Trabajamos fuerte para garantizar que los y las jóvenes tengan acceso a estas herramientas y puedan cumplir sus sueños.

Para nosotros es fundamental que después de terminar el secundario puedan estudiar cerca. Vamos a pelear hasta el final por la Universidad del Delta, con sede en Tigre, Escobar y San Fernando Mi mayor deseo es llegar a todas las escuelas de Tigre para que tengan la oportunidad de crecer en nuestro lugar”.

En el acto participaron también el inspector jefe distrital de Tigre, Jorge Barrera, y la subsecretaria de Educación de la provincia de Buenos Aires, Claudia Bracchi, y la diputada Lucíana Padulo entre otros funcionarios provinciales y nacionales.



Acerca de ARSAT



