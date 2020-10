Pichetto se peleó con TN para bancar la carta de Cristina Kirchner

El ex compañero de fórmula de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, se peleó al aire con periodistas de TN que quisieron hacerlo entrar en la chicana política cuando él optó por rescatar el carácter propositivo de la carta que publicó la vicepresidenta Cristina Kirchner a diez años de la muerte de Néstor y un año de la victoria del Frente de Todos en las urnas.

"Está elogiando esta carta", le dijo Pablo de León al ex senador durante una entrevista. El rionegrino le retrucó: "No, no, no. Yo valorizo la convocatoria a un diálogo de los sectores económicos, políticos, sociales y mediáticos, a ustedes también los comprende porque son reproductores de la opinión pública en la Argentina. En la medida que podamos construir una visión más razonable del país, va a ayudar".

Lejos de querer escuchar la defensa a las reflexiones de Cristina, el periodista insistió con intentar fomentar la grieta. "No voy a entrar en la anécdota, De León, me voy a quedar con el esquema propositivo. Ustedes tienen que volar un poquito más alto, como las águilas, no como los gorriones que se comen los alambrados", les dijo Pichetto.

El dirigente reflexionó: "Yo se que tienen que hacer un programa pero no voy a entrar en este juego. Ustedes me preguntan qué opino del documento, ¿me permiten? si no, no me llamen. No voy a entrar en ese juego". Por eso, siguió con su discurso y rescató que en "el documento hay un nivel de autocrítica y de reconocimiento del fracaso con respecto a la política económica y el dólar". Y sumó: "Dice que hay funcionarios que no están a la altura y que están desempeñándose en el Gobierno y habla de que la Argentina puede salir con una convocatoria".

Frente a la insistencia, Pichetto volvió a rescatar "los tres elementos que me parece que son potentes". Y cerró: "Después está la crítica a los empresarios, yo no la comparto, pero estos tres conceptos son clave en el mensaje y son los que merecen atención porque tiene un contenido propositivo".

El mensaje de Cristina

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, escribió una carta donde explicó los motivos de los recurrentes conflictos de nuestro país en torno al dólar. Repasó lo sucedido durante su gestión, mencionó el impacto de la política macrista y llamó a la reflexión de todo el arco político para resolver el problema.

Mientras que los tipos de cambio paralelos amplían la brecha con el oficial, Cristina pidió por un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales. Según su parecer, el bimonetarismo es el problema "mas grave" que tiene nuestro país.

Luego de enumerar los logros durante su mandato y haber reflejado al estabilidad macroeconómica por la que atravesaba el país, Cristina reconoció que un problema irresoluble fue la restricción externa. Por ese motivo, y tras haber sufrido sucesivas corridas cambiarias, surgió "la regulación cambiaria que los medios hegemónicos bautizaron cepo”.

"Dicha regulación establecía un tope para la compra de dólares para ahorro que era de USD2.500 por mes. Si, tal como se lee: USD2.500 por mes. Si la analizamos con perspectiva, la restricción no sólo era razonable, sino que daba cuenta del nivel del poder adquisitivo de ciertos salarios de la época. Muchos compraban dólares y muchos compraban el tope mensual. ¿Quién podría hoy acceder a esos USD2.500 para ahorrar mes a mes? Casi nadie. Sin embargo, por haber establecido dicha restricción cambiaria, nuestro gobierno fue atacado día a día por los medios hegemónicos", apuntó la expresidenta.