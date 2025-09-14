Después del papelón que hizo la semana pasada, cuando compartió una fake news que involucraba a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a la cantante Katy Perry, el periodista Eduardo Feinmann se sumó a los chistes que recibió por difundir la noticia falsa.

En su cuenta de X, Feinmann compartió una imagen editada en la que se lo ve junto a Cristina en el domicilio que la ex presidenta posee en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. "Me lo contó ella en persona", dijo Feinmann.

En la foto, se lo ve de traje y sosteniendo un ramo de flores. A su lado, aparece CFK, en un montaje en el que parece que ambos están mirando a la cámara para una foto.

El tuit de Feinmann fue en respuesta a un mensaje que, justamente, lo chicaneaba por la fake news de Katy Perry. "Esta tarde Cristina Fernández de Kirchner tomó el té junto a Donald Trump en una visita sorpresa a San José 1111 ¿Te enteraste Feinmann? Ya no hay respeto por nada, sociedad sin futuro", le dijo el usuario, quien compartió una imagen editada de CFK tomando un té con Trump.

La fake news sobre Katy Perry y CFK

La semana pasada, con motivo de la visita de Katy Perry para dar dos shows en el Movistar Arena, usuarios de la red social X bromearon y compartieron una foto, visiblemente editada, de la cantante junto a CFK en su domicilio de Constitución. Sin embargo, Feinmann no se dio cuenta que de estaba editada y estalló de bronca al aire en su programa de A24.

"¿Esa cárcel es una joda?", lanzó el periodista, mientras el zócalo de su programa narraba: "Katy Perry visitó a Cristina en su domiciliaria".