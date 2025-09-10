Feinmann se comió la fake news de Katy Perry visitando a Cristina Kirchner: '¿Es una joda?"

Papelón descomunal al aire de A24: Eduardo Feinmann se comió una fake news sobre una supuesta visita de Katy Perry a Cristina Kirchner.

Eduardo Feinmann fue víctima de una fake news en su programa de A24. Tras viralizarse una imagen editada de la cantante Katy Perry visitando a Cristina Kirchner en San José 1111, el conductor la pasó al aire como si fuese real y se indignó. El momento se viralizó rápidamente en las redes sociales.

"Katy Perry visitó a Cristina en su domiciliaria", citaba el zócalo de A24, mientras mostraban la imagen falsa. Por su parte, Eduardo Feinmann lanzó: "¿Esa cárcel es una joda?". Efectivamente, todo se trató de un error y el periodista dio por verídica una foto que fue editada.