Pablo Avelluto mandó a hacer "las compras" a Victoria Tolosa Paz.

Pablo Avelluto mandó a hacer "las compras" a la Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz. En medio de un debate sobre la gestión del Gobierno de Alberto Fernández en el programa "A Dos Voces" de TN, el ex ministro de Cultura macrista optó por atacar a la funcionaria con un comentario fuera de lugar.

En principio, Tolosa Paz destacó la necesidad de tener una oposición más responsable frente al contexto actual, con la segunda ola de coronavirus afectando al país y a la región. "Estamos ante una oposición que en tiempos de pandemia no pueden sentarse a dialogar con el oficialismo y consensuar", marcó Tolosa Paz y afirmó que "hay cero voluntad de ponerse a trabajar en salvar vidas y acompañar el proceso de vacunación".

En el debate, Tolosa Paz comenzó a marcar la caída del salario real durante el macrismo y las distintas medidas que llevó a cabo el Gobierno actual para ayudar a los que menos tienen como el IFE, el ATP, el REPRO, los aumentos de la AUH, la tarjeta ALIMENTAR, de las jubilaciones, la beca Progresar, entre otras. Además, destacó el crecimiento de la industria en los últimos cinco meses, cuestionado por Avelluto.

El comentario de Avelluto a Tolosa Paz

En ese momento, Avelluto entró en escena para atacar a la funcionaria y al Gobierno. "La tasa de inflación, el valor del salario real, ¿Dónde está la recuperación?", se preguntó. "22 puntos se cayó el salario real con ustedes, Avelluto", contestó Tolosa Paz.

"50% de inflación Victoria, vayan a hacer las compras", respondió Avelluto y desató un fuerte cruce en el piso de TN. La funcionaria dejó en evidencia al ex ministro macrista y dijo que "a esta altura del partido, no poder sostener un debate con una mujer y mandarme a hacer los mandados". "No es un mensaje misógino, los hombres y las mujeres vamos a hacer las compras", contestó Avelluto, buscando defenderse. Cuando el ex secretario de Cultura dejó su cargo, el gobierno de Macri dejó un 54% de inflación en 2019.

Más tarde, la Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales destacó lo ocurrido en sus redes sociales y repudió la postura de Avelluto. "Evidentemente es un patrón de algunos miembros de la oposición, cuando se quedan sin argumentos ante una mujer, la mandan a "hacer las compras". Vergonzoso, más viniendo de quien tuvo a su cargo algo tan importante como la cultura en la Argentina", expresó Tolosa Paz.