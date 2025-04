Telefónica se aleja de la región y Manzano se expande: interés en Chile y compra en Perú

José Luis Manzano nunca descansa ni para de crecer. El multifacético empresario que es dueño de medios de comunicación, adquirió durante el mandato del Frente de Todos la distribuidora eléctrica Edenor y tiene interés creciente en litio acaba de ampliar su poderío con la compra de Telefónica de Perú. Hace 10 días, Telefónica Hispanoamérica vendió el 99,3% de su participación accionaria en Telefónica del Perú (TdP) a Integra Tec International Inc, de Manzano. Según se informó de manera oficial, la operación se concretó por el equivalente a 900.000 euros. Así, el ex ministro del interior de Carlos Menem estará a cargo de garantizar el servicio de telecomunicaciones a más de 13 millones de clientes en zonas urbanas y rurales del Perú. Se trata de un precio simbólico, como suele suceder en adquisiciones de este tipo, aunque incluye también el traspaso de un préstamo a 18 meses de 1.200 millones de euros que Telefónica concedió a su filial peruana y que ahora asume el empresario argentino.

En la cúpula de la nueva empresa, Manzano decidió nombrar a un viejo conocido, Mauricio Mazzón, el hijo del histórico dirigente y ex funcionario del peronismo Juan Carlos “Chueco” Mazzón. Durante los primeros años del kirchnerismo, cuando la tensión con Clarín comenzó a escalar, el hijo de Mazzón fue director de Papel Prensa en representación del Estado. Hace una vida, Manzano y Mazzón fueron dos políticos de estrecha relación y constituyeron una sociedad política exitosa hasta que se distanciaron. Mazzón siguió en la política hasta que murió en 2015. Manzano se reinventó como un rayo para los negocios, capaz de crecer en cada crisis y con cada gobierno, desde el Frente de Todos hasta la extrema derecha de Milei.

Telefónica de España aceleró en los últimos dos meses con la ofensiva para desprenderse de sus activos en América Latina. En la última asamblea de accionistas, realizada en Madrid el 9 de abril, la nueva comandancia de la multinacional que ahora preside el catalán Marc Mutra anunció que solo le interesa conservar la filial de la empresa en Brasil. Los españoles le vendieron la filial argentina al Grupo Clarín, en una operación relámpago que el gobierno de Javier Milei objeta y tiene bajo observación. Manzano, que en algún momento fue mencionado como interesado en quedarse con la compañía que ahora compró Clarín, se quedó con los activos en Perú y en el mercado no se descarta que siga comprando. En concurso de acreedores, la telco ibérica vendió también su sede en Colombia, tiene en oferta las de México y Uruguay y busca ahora hacer lo mismo con la filial de Chile.

Según El Economista, un banco de inversión busca comprador para la filial chilena y apuntan a como opción viable a Millicom, una de las empresas a las que Clarín desplazó en el caso de la filial argentina. Pero Diario Financiero de Chile menciona a Manzano entre los posibles compradores. Las autoridades de Telefónica Chile mantienen un hermetismo absoluto, pero los rumores hablan de una venta inminente. La filial acumula dos años de pérdidas, en 2024 cerró con 446 millones de dólares de pérdida -un 481% más que en 2023- y hoy tiene una deuda de US$ 1136 millones. En ese contexto sorprendió que en las últimas horas Movistar Chile anunció una inversión de 140 millones de dólares. Se estima que sus activos valen entre US$ 1100 y 1200 millones, pero el precio final podría rondar los US$ 300-400 millones. Una gran oportunidad para el estilo de negocios de Manzano, que aparecería interesado junto con la firma Entel.

El grupo empresario de Manzano es dueño de la principal distribuidora eléctrica de la Argentina, Edenor y de la distribuidora de Mendoza. También es socia de YPF en Metrogas y se lo menciona como posible comprador de la totalidad de la firma. Además, tiene participación accionaria en Andina, Hidroeléctrica Ameghino y Araucaria Energy, intereses en el petróleo y gas a través de Phoenix Global Resources. Por último, en los últimos años, amplió sus negocios en litio y minería a través de Integra Lithium, Integra Uranium, Minera Aguilar, Refinor, Transition Metals y Volcán en Perú, el país en el que acaba de comprarse la filial de Telefónica.