El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que, "si por nosotros fuera, no tocaríamos nada las tarifas" en el actual contexto de pandemia. En este sentido, aseguró que desde el Gobierno tomarán decisiones para cuidar el bolsillo de los argentinos y argentinas.

"Estamos renaciendo de las cenizas y todo lo que podamos hacer para cuidar el bolsillo lo vamos a hacer. No sé de dónde salió que hay una discusión respecto a las tarifas", expresó el mandatario en una entrevista con Radio Con Vos.

En este sentido, el Presidente reconoció que "la situación es muy delicada" y planteó que "todos tenemos que hacer un esfuerzo". Asimismo, remarcó la frustración de los reclamos que recibe "como si fuera una economía normal", cuando en realidad coronavirus aún azota al mundo entero.

"Una de las cosas que mas me cuesta de ser presidente es que vengo de gobernar un país en pandemia y me responden como si fuera un país normal", admitió Fernández y agregó: "No puedo seguir funcionando en una economía normal porque no estamos en una economía normal. Estoy en una lucha con la producción de alimentos en Argentina. Estamos en una situación de emergencia y hay que pensar en los que menos tienen".

En los últimos días, el Presidente decidió que no se aplique el incremento del 7% anunciado para febrero en las prepagas. Con respecto a este tema, Fernández reconoció que "no estamos en condiciones de favorecer aumentos" ya que "no podemos cargar sobre la gente esos aumentos", y afirmó que "existe un problema estructural del sistema de salud que hay que revisar".