Alberto Fernández anunciará un esquema de subsidios diferenciales para los clubes de barrio

Más de 8.000 entidades deportivas de todas las provincias del país serán alcanzadas por esta asistencia. La medida se enmarca en el apoyo integral del Gobierno a los clubes de barrio, con una inversión de más $ 2.700 millones.

El presidente Alberto Fernández presentará esta tarde, en el Polideportivo de Villa de Mayo del partido bonaerense de Malvinas Argentinas, el nuevo esquema de subsidios en los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural para los clubes de barrio. Más de 8.000 entidades deportivas de todas las provincias del país serán alcanzadas por esta asistencia.

El mandatario estará acompañado por los ministros de Economía, Sergio Massa, y de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y la secretaria de Energía, Flavia Royon. Además, participarán del acto el titular de la cartera de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Nardini, y la intendenta local, Noelia Correa.

Subsidios a clubes de barrio

Más de 8000 entidades deportivas de todas las provincias del país serán alcanzadas por esta asistencia. Además, implicará un beneficio para un millón y medio de personas que realizan actividades deportivas, culturales o sociales en el club de su barrio o pueblo.

La medida se enmarca en el apoyo integral del Gobierno a los clubes de barrio, con una inversión de más $ 2.700 millones. A su vez, habrá otros programas para entidades deportivas y culturales:

Clubes en Obra: inversión de $ 2.050 millones.

Hay Equipo: inversión de $ 500 millones.

Programa de apoyo en la emergencia para clubes de barrio y pueblo: inversión de $ 72 millones.

Programa Federal de Infraestructura deportiva: inversión de $ 84 millones.

Unidad de Asistencia del Programa de Fortalecimiento Institucional para Clubes de Barrio y Pueblo: inversión de $ 40 millones

Segmentación de tarifas: casi 2 millones de usuarios del AMBA perderán el subsidio

Un total de 1.800.808 usuarios y usuarias de las empresas de energía eléctrica EDENOR y EDESUR recibirán en octubre la boleta de luz con la quita del subsidio. Según detallaron a El Destape desde el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), “los usuarios y usuarias que quedaron en Nivel 1 pierden la totalidad del subsidio”, que será de manera gradual.

Vale remarcar que las y los usuarios que no se han inscripto en los registros de subsidios para los servicios de luz y gas pasarán a recibir el mismo tratamiento de quienes se han identificado como pertenecientes al Nivel 1, de mayores ingresos, y por lo tanto sus consumos no serán subsidiados. Así lo establece la Resolución 661/2022 publicada en el Boletín Oficial provincial: “Quienes no se han identificado como beneficiarios de Nivel 2 o Nivel 3 en los padrones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) o del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), deberán recibir el mismo tratamiento correspondiente a los usuarios de mayores ingresos (Nivel 1)”.

De esta manera en los distritos del Gran Buenos Aires y en Capital Federal 1.800.808 usuarios y usuarias tendrán un aumento que se verá reflejado en octubre. Si bien se desconoce con exactitud de cuánto será la suba, desde el ENRE manifestaron que “en promedio el aumento va a ser de $850 para un consumo menor a 400 kw”.