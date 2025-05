Denuncian que la SIDE puede perseguir a opositores y Milei lo desmiente

La Oficina del Presidente, Javier Milei, difundió este domingo un comunicado para “desmentir versiones" periodísticas sobre “supuestos objetivos del Plan de Inteligencia Nacional” para la persecución de opositores, periodistas y economistas, aunque aclaró que se trata de un “documento secreto”.

"La Oficina del Presidente desmiente las versiones periodísticas publicadas en medios sobre los supuestos objetivos del Plan de Inteligencia Nacional. Este es el primer gobierno en décadas que ha tomado la decisión política de no utilizar la SIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos", afirmó el comunicado oficial.

De esta manera, buscó desmentir una nota publicada este mismo domingo en el diario La Nación que denunció que "la SIDE pone la mira en quienes 'manipulen la opinión pública'” y afirmó que "el nuevo plan de inteligencia nacional abre la puerta a que se ponga en el foco de los espías a opositores, periodistas y economistas".

"El Presidente Javier Milei ordenó reconstruir el Sistema de Inteligencia Nacional, destruido por las anteriores administraciones en su afán de saldar internas políticas abusando de sus recursos", agregó el comunicado de la Oficina del Presidente sobre el organismo que dirige Sergio Neiffert, hombre de Santiago Caputo.

Y cerró: "El Plan de Inteligencia Nacional es un documento secreto que establece los lineamientos del Sistema de Inteligencia para promover los intereses estratégicos de la Argentina. Al mismo solo tienen acceso el Presidente, la Secretaría de Inteligencia y la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia del Congreso de la Nación".

Luego, el propio Milei reposteó el comunicado en su cuenta de X y aseguró: "EL PERIODISMO (90%) Los mayores creadores de noticias falsas en la historia de la humanidad. Fin".

El desplante de Milei a Jorge Macri y Victoria Villarruel por el 25 de mayo

Cuando ingresó a la Catedral Metropolitana para el Tedeum, el presidente Javier Milei evitó saludar al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y a la vicepresidenta Victoria Villarruel. "Roma no paga traidores", expresó el jefe de Estado al referirse al hecho.

"Roma no paga traidores. Si se es bueno con los malos (esto es con quienes traicionan, mienten, calumnian, injurian y ensucian por una mera ventajita) se termina siendo muy malo con los buenos. Fin", escribió el Presidente en su cuenta de X.

Luego, agregó una posdata al tuit para recordar al asesor catalán Antonio Gutiérrez Rubí, quien hasta hace poco trabajó con el PRO. "Saludos para chantalán Gutiérrez Rubí y otras basuras varias", añadió. El texto "Roma no paga traidores" lo usó para citar otros mensajes vinculados a Jorge Macri, de usuarios que celebraban el desplante.

Fuentes del entorno del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aseguraron a El Destape que Milei hizo " un 2x1", porque "no quiso saludar a Villarruel" y, si saludaba a Macri, "tenía la obligación de saludarla”, porque estaba al lado. “No está bueno, pero no vemos una intención de no querer saludarlo”, añadieron.