Taiana rechazó la propuesta de Granata sobre la vuelta de la colimba: “Un despropósito”

El ministro de Defensa Jorge Taiana se manifestó en contra de la iniciativa de la diputada santafesina, que propuso la vuelta del Servicio Militar Obligatorio para “encaminar la conducta de los jóvenes”. Según señaló, “la profesión de militar y de soldados tiene que ser voluntaria”.

El ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana, calificó de "despropósito" la propuesta de la diputada santafesina Amalia Granata que busca reinstaurar el servicio militar obligatorio. “La profesión de militar y de soldados tiene que ser voluntaria, tiene que ser para hombres y mujeres que se preparen”, declaró en diálogo con AM 990.

“Es un despropósito plantear que vuelva el servicio militar obligatorio. Tuvo casi cien años de vigencia en Argentina (…) El conscripto, ‘la colimba’ terminó con el caso Carrasco y era ya un sistema fuera de moda", señaló Taiana, en referencia al conscripto asesinado en 1994.

En esa línea, el ministro de Defensa señaló que el servicio militar “en todo el mundo tiene distintos propósitos”, pero más bien era “la continuidad de las viejas levas, en donde se tomaban a los jóvenes pobres y forzados iban a cumplir el servicio”.

“No hay que confundir. Una cosa es el soldado voluntario que busca una profesión y se capacita. Eso no tiene nada que ver con el viejo servicio militar que se parecía más a una leva en la cual los conscriptos quedaban sin derechos", aclaró.

Y siguió: “En Argentina incluso, cuando (el presidente Julio) Roca sanciona la ley Riccheri para establecer el servicio militar, en 1901, fue una medida que tuvo un sentido de nacionalización de los extranjeros en un país con mucha inmigración”, manifestó.

Para Taiana, la profesión de soldado “debe ser para hombres y mujeres que se preparen voluntariamente y se profesionalicen”, a la vez que añadió que “hay una participación voluntaria que crece por parte de la mujer y también tenemos nosotros la meta de ampliar los cupos para los soldados que se inscriben de forma voluntaria”.

Al diferenciar el servicio del soldado voluntario del servicio militar obligatorio, Taiana remarcó que el actual sistema “es un concepto distinto a la conscripción porque ahora los voluntarios se forman como si fuera una escuela de formación profesional para un trabajo, ya sea para seguir en las Fuerzas Armadas o para conseguir un empleo de su oficio en el sector privado”. Y concluyó: “No hay que confundir soldado voluntario. Es un concepto totalmente distinto al de la colimba”.

¿Cuál fue la propuesta de Granata?

Granata, diputada provincial de Santa Fe, bregó por la reinstauración del servicio militar obligatorio para “mujeres y hombres que cuando terminan el secundario, no trabajen, ni estudien, para que puedan ser capacitados con oficios y con valores”. "Me encantó el servicio militar obligatorio. Me parece fabuloso", insistió. "La educación en Israel es modelo. Empecemos a tomar ejemplos de países que funcionan y no de Venezuela", añadió, en diálogo con LN+.

El servicio militar obligatorio se implementó en 1901 y estuvo vigente hasta 1995, cuando el gobierno de Carlos Menem resolvió reemplazarlo por el voluntariado tras el caso Carrasco. El conscripto había sido hallado muerto el 6 de abril de 1994 en el predio de una unidad del Ejercito ubicada en Zapala, Neuquén, tras haber recibido una golpiza que le provocó la muerte. La iniciativa de Granata cosechó varios rechazos. Incluso el ex carapintada Aldo Rico señaló que “las fuerzas armadas no son reformatorios".

Con información de Télam