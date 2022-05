Servicio Militar: Aldo Rico corrió por izquierda a Amalia Granata y rechazó la vuelta de la colimba

El militar retirado afirmó que "las Fuerzas Armadas no son reformatorios". El ministro de Defensa, Jorge Taiana, también desestimó la iniciativa al recordar el Caso Carrasco.

El exteniente coronel Aldo Rico reapareció hoy para rechazar la propuesta de la diputada santafesina Amalia Granata de restablecer el Servicio Militar Obligatorio al afirmar que "las Fuerzas Armadas no son reformatorios".

"Las Fuerzas Armadas no son reformatorios: los cuarteles forman soldados para la guerra. No se puede desarrollar un instrumento militar para combatir la pobreza o reemplazar a los planes", sostuvo el ex intendente de San Miguel.

En diálogo con la radio La990, el militar retirado opinó sobre la iniciativa de Granata y pidió preguntarse "cuáles son las necesidades de Defensa" en la actualidad. "Somos un país tan pobre que no tenemos nada que defender", lanzó el ex militar que lideró dos de los levantamientos carapintadas contra el gobierno de Raúl Alfonsín.

"Se terminó el Servicio Militar porque hubo un delito en un cuartel. Un año antes, 10 años antes, 20 años antes, ¿cuántos delitos hubo?", planteó el veterano de Guerra de Malvinas en alusión al asesinato del soldado Omar Carrasco, que motivó la suspensión del Servicio Militar Obligatorio en 1994.

Taiana también rechazó la vuelta del Servicio Militar Obligatorio

En tanto, el Gobierno también rechazó la iniciativa de Granata a través del ministro de Defensa, Jorge Taiana. "Es un despropósito", aseguró Taiana al respecto este martes también en diálogo con La990.

Para el ministro, "la colimba" trae aparejada consecuencias negativas. "Sabemos cómo terminó la colimba, con la Ley Carrasco", enfatizó.

"La profesión del soldado debe ser elegida voluntariamente", agregó Taiana. "Una cosa es el soldado voluntario que busca tener una profesión y que puede salir con un oficio o quedarse como suboficial. Eso no tiene nada que ver con el viejo Servicio Militar que era como la leva

La propuesta de Granata para reinstalar el Servicio Militar Obligatorio

De esta forma, tanto Rico como Taiana rechazaron la iniciativa propuesta ayer por Granata, quien pidió la vuelta del servicio militar obligatorio en el país para hombres y mujeres al término del colegio secundario.

"Encaminaría la conducta de los jóvenes en el país", argumentó la legisladora nacional en diálogo con LN+, al contar sus vivencias en un viaje que realizó por Israel, donde la el servicio militar es obligatorio para mujeres y hombres.

"Me encantó el servicio militar obligatorio. Me parece fabuloso", insistió, y agregó: "La educación en Israel es modelo. Empecemos a tomar ejemplos de países que funcionan y no de Venezuela".

A la vez, Granata explicó que hace falta pensar el entrenamiento militar como "la formación de una conducta" para que los jóvenes "se levanten a las 6 de la mañana, estudien, hagan ejercicios y les enseñen un oficio", porque "tenemos cada vez más pobreza y chicos en la calle".

Para la diputada, el servicio militar permitiría encausar a los jóvenes en el estudio universitario: "El de las mujeres dura dos años y el de los varones dos años y medio. Cuando lo finalizan, se toman un año sabático para irse de mochileros y a los 23 arrancan la facultad".