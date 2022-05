La polémica propuesta de Amalia Granata: quiere que vuelva el servicio militar

La diputada por Santa Fe admitió que su propuesta está dirigida para los jóvenes que terminan el secundario y no buscan trabajar ni estudiar.

La diputada provincial en Santa Fe Amalia Granata se mostró a favor de volver a instaurar el Servicio Militar Obligatorio en Argentina, como resolución al avance de la delincuencia, el desempleo y la pobreza en la que viven los jóvenes.

Según contó la diputada, la iniciativa surgió a raíz de un viaje que realizó a Israel, país donde la “colimba” es obligatoria tanto para hombres como para mujeres. “Me encantó el servicio militar obligatorio. Me parece fabuloso”, admitió la legisladora provincial y dijo que, lo que dice su propuesta, es que se implemente un servicio cívico obligatorio. "Que sea la función que cumplía el servicio militar pero no el viejo", explicó.

En Argentina, el servicio militar, conocido popularmente como "colimba", estuvo vigente desde finales del siglo XIX hasta 1994, cuando el asesinato del conscripto Omar Carrasco en Neuquén impulsó el fin de la obligatoriedad de la misma.

En diálogo con TN, Granata afirmó que hacer obligatorio el servicio militar “encaminaría la conducta de los jóvenes en el país”, ya que hoy "terminan el secundario sin entender un texto y, cuando buscan un trabajo, no saben hacer nada".

Por este motivo, la diputada dijo que "no es que no hay trabajo", sino que no existen "personas capacitadas". Por ello, presentó esta propuesta para que los jóvenes que terminen los estudios secundarios y no trabajen ni estudien, deban asistir obligatoriamente a este servicio cívico, en donde, según explicó Granata, se enseñaría carpintería, peluquería, plomería, albañilería, entre otros rubros.

“Es necesario pensarlo como la formación de una conducta para que los jóvenes se levanten a las 6 de la mañana, estudien, hagan ejercicios y les enseñen un oficio. Ahora tenemos cada vez más pobreza y chicos en la calle. Primero hay que generar una conducta. Con eso podes encaminarlo hacia esa conducta y darles otro estilo de vida”, insistió.

Anteriormente, en diálogo con LN+, el conductor Jonatan Viale le recordó a la diputada que en Israel es obligatorio porque “es un país que vive en guerra”, a lo que Granata le respondió: “Vení a Rosario, que hay guerra narco. Cada vez está peor. Hay balaceras y mueren personas todos los días. No hace falta ir a Ucrania para ver una guerra”.

A través de sus redes sociales, Granata trató de aclarar que su propuesta sería un "servicio cívico" que sería obligatorio tanto para hombres como para mujeres "para que puedan ser capacitados con oficios y con valores". "Yo quiero que mis hijos vayan también", reconoció la legisladora.