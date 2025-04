Massa sobre la interna en el peronismo: "Tenemos que contribuir a la unidad"

El líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa, llamó a su espacio a "contribuir a que haya unidad y una alternativa al gobierno", de cara a las elecciones 2025, en el marco del debate interno del peronismo sobre la estrategia electoral a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires.

“Tenemos que contribuir a que haya unidad y una alternativa al gobierno. Es la responsabilidad que tenemos y cada uno debe construirla", afirmó en el marco de un encuentro del FR en el municipio bonaerense de San Fernando. Y agregó: "La división es la garantía de éxito de (el presidente Javier) Milei, y la sociedad no nos va a perdonar que no hayamos tenido la generosidad y la capacidad de ceder para representar a quienes rechazan este gobierno”.

El viernes, el cristinismo salió a responderle al gobernador bonaerense Axel Kicillof por la fecha de las próximas elecciones en la Provincia a través de Teresa García, presidenta del bloque de senadores bonaerenses de Unión por la Patria y secretaria general del PJ nacional. Luego de que el mandatario provincial reforzara la idea de mantener la unidad más allá de las elecciones y destacara que es importante pensar en la construcción del peronismo desde una "discusión compañera", García planteó en declaraciones radiales que "Si hay desdoblamiento, Cristina será candidata".

Desde San Fernando, el ex candidato a presidente afirmó por otro lado que el FR tiene como “primera responsabilidad el rol de construir y garantizar unidad”.

“Mientras la sociedad espera que seamos los que proponemos alternativas, los que construimos esperanza, los que damos debate para renovarnos y asumir nuestros errores, estamos en un debate electoral, de táctica electoral, ni siquiera en una discusión de propuesta electoral alternativa”, subrayó.

En este sentido, el tigrense declaró: “Eso nos daña enormemente en la confianza de los que esperan de nosotros firmeza, claridad, transparencia en nuestra propuesta, un rol firme en el rechazo de las políticas de este gobierno y un rol propositivo, eso no está y entonces, si no entendemos que tenemos tener un rol de protagonismo en ese sendero, estamos en un problema”.

Y añadió: “Yo no sé si es con concurrencia o desdoblamiento posterior o anterior, antes de esto hay que resolver un paso previo: ¿hay o no hay vocación política de construir algo colectivo?¿Es en unidad o no? ¿Es representante de un sistema de valores distinto al de este gobierno? ¿si o no? Después discutamos la táctica”.

Para cerrar, Massa sintetizó su posición y la del FR, e indicó: “El momento del país amerita que no haya vanidades, egos, ni caprichos. Y que tengamos todos una posición de estar dispuestos a ceder y estar dispuestos a tender la mesa para tratar de acercar siempre las partes”.

La discusión por las elecciones concurrentes/desdobladas

El jueves, Kicillof volvió a plantear su postura sobre el desdoblamiento. "Tenemos que defender a la provincia todos juntos, todos los que estén de acuerdo de que es un gobierno autoritario, vendepatria", dijo en referencia al Ejecutivo nacional, que conduce Milei. En esa línea, volvió a criticar los cambios que fueron impuestos a nivel nacional de cara a las elecciones legislativas con la Boleta Única de Papel que, en caso de que la elección sea concurrente con la bonaerense será "con dos urnas y dos sistemas distintos", algo que hasta el momento "nadie usó" en la provincia "ni sabe cómo va a ser esa votación".

Para Kicillof el problema está en que "Milei ganó" con la imposición de la Boleta Única. A su entender, ese sistema implica una "ventaja electoral" para el Presidente, una situación que estará acompañada de un "caos" si se llevaran adelante las dos elecciones el mismo día porque, a la vez, implicaría tener dos cuartos oscuros. En esa línea, se preguntó cómo es que se podría garantizar que la gente pueda votar: "La solución posible es que sea en dos días distintos, no es más caro", sostuvo a diferencia de lo que planteó el sector cristinista en su carta a la militancia.