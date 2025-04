Elecciones en PBA: el cristinismo presiona a Kicillof para no desdoblar

El cristinismo juega a presionar en la provincia de Buenos Aires a Axel Kicillof de cara a las elecciones legislativas de este año, el mismo día en que la Legislatura busca debatir el cronograma electoral y el Gobernador habla en un acto en el Teatro Argentino en La Plata. "Una sola nación, una sola provincia, una sola elección", es el título de la carta a la militancia que firmaron cientos de dirigentes peronistas bonaerenses. Con el diputado nacional y presidente del Partido Justicialista, Máximo Kirchner, a la cabeza, señalaron que sería la "primera vez en más de 40 años de democracia" que se desdoblarían los comicios respecto de los nacionales y consideraron que esa decisión “podría representar el escenario más complejo y costoso desde la perspectiva de la gestión electoral”.

La presión desde el cristinismo crece día a día. En medio de los idas y vueltas en la Legislatura e incluso luego que este sector del peronismo no apoyara algunas iniciativas del gobierno bonaerense, Kicillof se mantiene firme en su posición: ha repetido una y otra vez que en su opinión las PASO provinciales deben ser suspendidas -como sucedió en Nación y CABA, entre otros distritos- y las elecciones provinciales, desdobladas, es decir, que no se vote el mismo día de las nacionales de octubre.

Cuarto intermedio en la Legislatura bonaerense

La Cámara de Diputados bonaerense decidió ir a un cuarto intermedio antes de decidir el calendario electoral, mientras Kicillof encabeza un acto. El cristinismo quiere que el Gobernador ceda y apoye elecciones legislativas concurrentes con las nacionales. En una de las últimas presiones públicas, la semana pasada la ex ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, actual senadora provincial y dirigenta cercana a la ex presidenta Cristina Kirchner, Teresa García, presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para "suspender por única vez" las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2025, con un argumento en el que criticó duramente la posición de Kicillof, aunque sin nombrarlo.

La carta

Una semana después, el cristinismo volvió a presionar con una carta pública. "Todos los peronistas en unidad y junto a las demás fuerzas aliadas, tenemos que tirar para el mismo lado y en el mismo momento; en una sola elección, una sola campaña y un solo mensaje", cierra el texto firmado, entre otros, por los senadores Juliana Di Tullio y Wado de Pedro; el ex gobernador Felipe Solá, los presidentes de los partidos Nuevo Encuentro, Kolina y del Frente Grande, Martín Sabbatella, Carlos Castagnetto y Eduardo Sigal, respectivamente.

Mientras la Cámara de Diputados bonaerense busca decidir el calendario electoral, hasta senadores, rectores de universidades, intendentes, concejales y dirigentes sindicales, le hicieron saber a la militancia su posición respecto a la situación que todavía está en vilo y en puja: cuándo realizar las elecciones.

Desde el cristinismo, analizaron el contexto de "ajuste, endeudamiento" que "empeoró la vida de todos los argentinos" al frente de la gestión de Javier Milei como presidente y cómo esas decisiones económicas impactaron en el territorio que gobierna Axel Kicillof: "Este modelo económico trajo consecuencias especialmente graves: se frenaron 1000 obras públicas que estaban en marcha, 8 de cada 10 nuevos desempleados son bonaerenses, la actividad económica cayó casi 8 puntos interanuales, el consumo tuvo su peor descenso desde 2016, se perdieron 11 puntos de coparticipación federal", citaron como ejemplo.

También, citaron al ex presidente Néstor Kirchner: "No insistiría en vano que no hay proyecto local sin proyecto nacional", dijeron y reiteraron la situación de "deterioro" para proponer que lo que hay que hacer desde ese lugar es "enfrentar al gobierno nacional, concentrando toda la fuerza de trabajo en ese objetivo. No nos podemos dar el lujo de dispersar esfuerzos".

En ese sentido, consideraron que la propuesta de desdoblar las elecciones, que busca Kicillof "acentúa el descalabro que ya produjo Milei al impulsar la Boleta Única de Papel". A su entender, afectaría desde lo operativo y "requeriría una extraordinaria preparación logística, presupuestaria y de recursos humanos provinciales, que se complejiza al extremo por los escasos meses que restan hasta la elección.

"Así lo ha señalado, por resolución, la justicia electoral federal, al sostener que “podría representar el escenario más complejo y costoso desde la perspectiva de la gestión electoral en la Provincia de Buenos Aires”, argumentaron desde la misiva a la que también adhirieron rectores de nueve universidades públicas nacionales, intendentes y dirigentes sindicales como los secretarios generales de SMATA y La Bancaria, Ricardo Pignanelli y Sergio Pallazzo, entre otros.

Desde el punto de vista político, consideraron que el desdoblamiento "fragmenta la elección provincial en ocho elecciones seccionales con ocho boletas diferentes, confunde a la gente y dispersa la potencia de nuestro mensaje porque lo diluye en ocho campañas electorales y balcaniza al peronismo al repartirlo entre las campañas locales y la discusión nacional".

Como ejemplo, pusieron lo hecho en la Ciudad de Buenos Aires, en donde el jefe de gobierno, Jorge Macri, optó por realizar las elecciones en un día diferente desdobló las elecciones precisamente para no enfrentar a Milei, "para elegir legisladores sin discutir sobre el proyecto nacional".

"Como opositores, no podemos usar las mismas tácticas que los aliados del gobierno. Inevitablemente la provincia y el país comparten un mismo destino; y eso no se puede desdoblar", insistieron y apuntaron: "Si estamos de acuerdo en que el adversario es Milei, la mejor forma de defender a los bonaerenses es discutir los problemas de su gobierno: la deuda, el ajuste al salario y las jubilaciones, la destrucción de las pymes, etc. Nuestra fuerza política en la provincia defiende 15 diputados nacionales. Un diputado menos le da fuerza a Milei; un diputado más le da fuerza al pueblo. El destino de millones de argentinos frente a las reformas económicas y laborales de Milei no se define en un Concejo Deliberante sino en el Congreso Nacional", cerraron.