Aníbal Fernández y Perotti presentaron a 575 efectivos de Gendarmería Nacional en Rosario

El ministro de Seguridad encabezó el acto de lucha contra el narcotráfico.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, junto al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y el director nacional de Gendarmería Nacional, comandante general Andrés Severino, presentaron hoy a 575 efectivos de esa fuerza a la provincia.

El acto tuvo lugar en el Museo del Deporte Santafesino de la Ciudad de Rosario, sobre Avenida Ayacucho al 4800, y fue transmitido por Parámetros de Presidencia y Redes Sociales.

El nuevo esquema de reorganización de las fuerzas federales prevé también la creación de una nueva Unidad Móvil de Gendarmería nacional ad hoc en Rosario, dedicada a la lucha contra el narcotráfico y el delito complejo, que se integrará con 1.000 gendarmes más que desembarcarán escalonadamente hasta el mes de marzo del próximo año.

El personal de Gendarmería será desplegado en la Fuerza de Tarea Rosario, para lo que se desplegaron destacamentos móviles, la Unidad de Fuerzas Especiales Alacrán, técnicos de investigación criminal, dos equipos de criminalística y estudios forenses, un Estado Mayor especial, personal medios de aviación, vehículos aéreos no tripulados.

Además, la Fuerza de Tarea Rosario cuenta con efectivos de la unidad de operaciones montadas y modernos móviles equipados para la intervención y cumplimientos de las misiones.

Tras el acto Aníbal habló en C5N y dijo: "Si no atacamos el problema en el momento oportuno va a repercutir en otras provincias", sobre la presentación de los efectivos en Santa Fe.

Además, afirmó sobre los cortes en la Ciudad: "La calle ya no es más de la Policía Federal. Si tiene que ver el cruce del Puente Pueyrredón y otros puentes. No somos amigos de la represión". Agregó: "Yo no puedo inventar efectivos de un día para el otro. Mañana a las 6 AM comenzamos un proceso con Prefectura y Gendarmería cubriendo las terminales y estaciones de trenes".

Sobre el debate de candidatos porteños que se hizo en TN, contó Fernández: "No vi el debate. La señora (por María Eugenia Vidal) tiene que explicar la barrabasada que hizo en la Provincia. La rompió por los cuatro costados. Se compró un departamento por una fortuna".