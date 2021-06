Santiago Cafiero apuntó contra Macri: "Nunca pensamos que pudiera llegar a ese nivel de crueldad"

El jefe de Gabinete destacó la "insensibilidad" del ex presidente por sus últimos dichos sobre el coronavirus.

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, demostró su indignación por los recientes dichos del ex presidente Mauricio Macri sobre la pandemia del coronavirus

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, demostró su indignación por los recientes dichos del ex presidente Mauricio Macri sobre la pandemia del coronavirus, en donde subestimó la enfermedad y la tildó de ser "una gripe un poco más grave". Cafiero remarcó que “la insensibilidad del ex presidente no nos llama la atención pero nunca pensamos que pudiera llegar a ese nivel de crueldad”.

"Me da mucho dolor escuchar lo que dijo Mauricio Macri sobre la pandemia, nunca pensamos que podía llegar a ese nivel de crueldad"-Santiago Cafiero

El funcionario hizo referencia esta mañana a la entrevista que brindó Macri durante la presentación de su libro en Mendoza. En ella, el ex mandatario se encargó de criticar al Gobierno por la gestión de la pandemia, subestimó al coronavirus, hizo una insólita comparación de Cristina Kirchner con un DJ y luego tuvo que salir a pedir disculpas en sus redes sociales.

En este contexto, Cafiero habló con Radio 10 y afirmó: "El exceso de politización que siempre le quiso poner a la pandemia, al virus, a la vacuna, dejó de un modo muy marcado, muy al descubierto, lo que verdaderamente piensa".

Con dureza, el jefe de Gabinete apuntó contra el ex presidente y dijo que persiste esa "insensibilidad que demostró cuando condujo al país por cuatro años y lo vuelve a hacer ahora". "Es un hombre poderoso y rico, y piensa que tiene acceso a los mejores médicos, tratamientos, que puede ir al exterior a vacunarse, y viajar por el mundo cuando todos estábamos aquí, haciendo contención del virus", sostuvo Cafiero.

"La filosofía de Mauricio Macri es que se muera quien se tenga que morir, que se vacune el que tenga recursos"- Santiago Cafiero

Por otra parte, el ministro coordinador destacó que “la campaña de vacunación viene escalando con mucha velocidad y ese es el esfuerzo de enfermeros y enfermeras, médicos y médicas, de todos los voluntarios al frente de los centros de vacunación” y añadió: “Ese trabajo es la demostración de la autoestima invalorable de los argentinos, que no se van a dejar pisotear y van a salir adelante con la vacuna y los cuidados“.

Además, celebró que "Argentina es uno de los doce países en el mundo que hacen vacunas contra el COVID-19", en referencia al primer lote de vacunas Sputnik V producido en nuestro país. “El capital humano que lo lleva adelante, está formado en nuestras universidades", admitió Cafiero y volvió a apuntar contra Juntos por el Cambio: "A veces, esas miradas neoliberales dejan de lado al Estado y nada de esto hubiera sucedido si ese modelo se hubiera impuesto”.