Insólito: Macri comparó a Cristina Kirchner con un DJ y la culpó por la crisis que generó su gobierno

Pese a la operación Olivos, Macri dijo que en su gobierno los jueces eran independientes.

El ex presidente Mauricio Macri culpó a Cristina Kirchner por los fracasos en su gestión entre 2015 y 2019. En un intento de metáfora, el líder de Cambiemos comparó a la vicepresidenta con un DJ y sostuvo que en su gestión hubo una justicia independiente, pese a que hay pruebas de sus reuniones con jueces y fiscales, además de las operaciones contra exfuncionarios kirchneristas impulsadas por la mesa judicial M.

"Me invitaron a una fiesta donde ella manejaba el DJ y el catering. Entonces bastante que llegué al final de la fiesta sin que me echen a patadas. Aunque nos quisieron echar de entrada, desde el primer día empezaron con el helicóptero. Somos el primer gobierno no peronista que terminó su mandato en 92 años", dijo Macri en una entrevista con el diario El Sol.

Macri sostuvo que no tenía poder en su gestión debido a que el kirchnerismo controlaba los sindicatos, los gobiernos provinciales y las organizaciones sociales. "Recibí un Estado quebrado pero asintomático. Nadie sabía que la Argentina estaba fundida, y encima estábamos en minoría absoluta respecto al kirchnerismo, que es la expresión más violenta del peronismo en décadas. No teníamos la consciencia de la gente de la necesidad de hacer transformaciones, ni la fuerza política para hacerlas porque no contábamos con los votos", afirmó.

El ex presidente no adelantó si será candidato legislativo en 2021, ni tampoco aventuró una posible postulación presidencial. Además sostuvo que durante su gestión los jueces eran independientes, pese a que se conocieron las visitas de magistrados y fiscales a la Quinta de Olivos.

“La realidad es que para mí no fue una oportunidad perdida. Demostramos que había otra cultura del poder posible para la Argentina, otra forma de gobernar donde ningún periodista se sintiese amenazado, donde ningún juez se sintiese perturbado en su trabajo, donde se rendían cuentas, donde había acceso a la información pública, donde estábamos conectados con el mundo, sentados con los países que progresan y no defendiendo a Nicaragua o Venezuela, regímenes que atentan contra los derechos humanos sistemáticamente”, afirmó.

Macri minimizó el coronavirus y, luego, pidió perdón

El ex presidente Mauricio Macri dijo durante una visita a la provincia de Mendoza que el coronavirus es "una gripe un poquito más grave" y horas después salió a pedir "disculpas a las personas que fueron afectadas por este virus y a sus familiares", al reconocer que cometió "un error".

Macri presentó su libro "Segundo tiempo" y luego brindó una serie de entrevistas a la prensa local, con dos ejes centrales: el manejo de la pandemia por parte del Gobierno y las elecciones legislativas de este año en las que la coalición opositora atraviesa por una fuerte disputa interna.

"Nunca he creído realmente que esta gripe un poquito más grave es algo por lo que uno debe estar sin dormir", soltó el ex presidente que ya le había quitado relevancia meses atrás a la pandemia que, en la Argentina, ya cuenta con 88.247 víctimas fatales.

Macri se expresó así al hablar sobre su vacunación en los Estados Unidos, lo cual definió como una "una contribución" y explicó: "No usé una vacuna de las que entraron a la Argentina, y no la hubiese usado. Yo lo que dije es: 'En vez de que está por llegar mi turno, que son los mayores de 60, voy a aprovechar y me vacuno acá así libero una vacuna'. Fui y pagué mi vacuna".