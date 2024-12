El inquietante relato de Yuyito González sobre Javier Milei: "Lloro"

El llanto de Yuyito González por lo que le dijo Javier Milei

La conductora y ex vedette Amalia "Yuyito" González volvió a las primeras planas mediáticas luego de comenzar un romance con el presidente Javier Milei y lejos de mantener un perfil bajo la "primera dama" suele revelar muchos detalles del mandatario.

Durante su programa Empezar el Día, que se trasmite por el canal de cable Ciudad Magazine la pareja del Jefe de Estado hizo unas declaraciones que sorprendieron a todos.



"Esta es para él. Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara, y esa forma tan dulce de amarme. Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire. Me gusta todo de ti, mi amor. Te lo voy a decir hasta el día 20 que hacemos el último programa", comenzó su programa Yuyito González dedicándole un tema de Rodrigo Tapari, ex cantante de Ráfaga, a su novio.

En ese sentido, la ex de Guillermo Coppola insistió: "El día 20 tiramos la casa por la ventana. Viene Rodrigo Tapari en vivo con su banda. Qué hermoso". La próxima semana se termina el contrato de la conductora con el canal y aún no se sabe que será de su futuro.

El llanto de Yuyito González por lo que le dijo Javier Milei

Luego de la presentación y el canto para su novio, la "primera dama" dio detalles del presidente Javier Milei: "Hoy nuestro querido presi de la Nación está en Uruguay. Yo le mando toda la fuerza del cielo, verdaderamente. Hoy va a dar cuatro discursos en Uruguay por primera vez en su función de presidente. Mi amor, todo lo mejor, que Dios te acompañe en cada paso, en cada palabra que des, cada cosa que digas como está sucediendo hasta ahora".

"Gracias a Dios y va a seguir sucediendo. La verdad, hoy estaba en mi casa, pasé la noche en mi departamento, estaba con la música de la iglesia a las seis de la mañana y oraba, escuchaba la música y de pronto me cae un mensaje de él, un audio tan hermoso que me puse a llorar de la emoción", agregó Yuyito González.

Yuyito reveló detalles de su relación con Milei

Para cerrar la conductora de Empezar el Día sumó emocionada: "Lo digo ahora y lloro ahora. Tan hermoso que vos decís ‘che, qué bendición, qué lindo, qué hermoso, que Dios nos dé la sabiduría para este tipo de vida, de experiencias. Todo lo mejor, mi amor. A mi me emociona como argentina también".