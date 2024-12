Yuyito González reveló sus conversaciones con Javier Milei: "A veces"

La revelación de Yuyito González sobre Javier Milei

La conductora y ex vedette Amalia "Yuyito" González volvió a los primeros planos mediáticos luego de que comenzara una relación con el presidente Javier Milei y en las últimas horas reveló un detalle de la intimidad que sorprendió a todos.

Durante su programa Empezar el Día (Ciudad Magazine) se refirió a su relación con el jefe de Estado y se le escaparon algunas intimidades sobre el mandatario y sobre las charlas que mantienen cuando están solos.

Para comenzar comentó sobre una nota que hizo con su hija Brenda Di Aloy, quién este año participó del Cantando 2024 (América TV) para un programa de streaming: "Lo pasamos brutal, fuimos con Brenda a hacer un programa llamado ‘Madres 5G'. Hablamos de todo, me preguntaron de todo, se imaginan.

"Además había mucha buena onda, era el estreno del estudio. Capaz que voy a tener algo en el 2025, porque me encantó. Surgió una muy buena onda", destacó Yuyito González y dejó abierta la posibilidad de hacer algo en streaming el próximo año. Cabe señalar que la ex de Guillermo Coppola está cerca de terminar su contrato con el canal de cable y aún no está confirmado su futuro laboral.

La intimidad de las charlas entre Yuyito González y Javier Milei

Siguiendo con el tema, Yuyito González agregó que en esa entrevista junto a su hija surgió el tema de su relación con el presidente Javier Milei: "Resulta que entre todas las cosas que me preguntaron, hubo cosas de Javier, de la pareja. A veces quieren saber de qué hablamos. Ayer nos reíamos mucho. Lo fui a buscar a la Rosada que teníamos un evento, y conversamos de la Curva de Laffer".

"Me preguntó si quería que me cuente de eso, esto es una relación desafiante. Yo te voy a contar, me guardo el papel porque esto es historia. Me hago un cuadro con esto. Me explicó que asegura que subir la tasa del impuesto no necesariamente plantea una recaudación, porque la tasa tributaria cae", relató la "primera dama" respecto de las conversaciones que mantiene con el presidente.

Los detalles de las charlas de Javier Milei y Yuyito González

En esa línea, Yuyito González añadió: "Me explicó todo esto. Ustedes quieren saber de qué conversamos, y bueno, a veces conversamos de mis curvas y a veces de la Curva de Laffer". "Somos variados, en mi teléfono está toda la novela. Te amo, mi amor. Sos único en tu especie", cerró la ex vedette y conductora.