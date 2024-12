Gallardo se cansó y borró a dos jugadores en River para jugar con Rosario Central

La tajante decisión de Gallardo en River para jugar con Rosario Central

River Plate recibirá a Rosario Central este domingo 8 de diciembre desde las 19.15 horas en el Estadio Más Monumental y Marcelo Gallardo definió a los convocados para afrontar dicho compromiso. El "Muñeco" dio la sorpresa en el "Millonario" ya que dejó afuera de la nómina a dos futbolistas del plantel profesional que podían sumar minutos en en el verde césped. Sin embargo, el DT ya decidió y no les dará rodaje, al menos en la penúltima fecha de la Liga Profesional de Fútbol contra el "Canalla".

Con los regresos de Germán Pezzella, Marcos "Huevo" Acuña y Claudio "Diablito" Echeverri confirmados en la lista, el entrenador fue tajante a la hora de "borrar" a algunos jugadores. Por supuesto, no pierde de vista el objetivo principal que es clasificar a la Copa Libertadores del año próximo, lo que quedó pendiente tras el empate 1 a 1 ante San Lorenzo de Almagro. Pensando en lo que será el torneo continental, Gallardo definió a los citados con dos ausencias que no pasaron para nada desapercibidas.

Lo que no está confirmado es el motivo por el cual nos están entre los convocados, pero lo cierto es que el juvenil Daniel Zabala y el uruguayo Nicolás Fonseca no serán de la partida contra Central. Tanto el defensor como el volante quedaron relegados de la nómina y no es seguro si volverán para la última jornada cuando los de Gallardo visiten a Racing en Avellaneda. Para colmo, otra figura de River también se perderá este compromiso.

Adam Bareiro tampoco dirá presente a raíz de un esguince moderado en su tobillo derecho y será baja en la delantera del "Millonario". Si bien no es titular de la mano del "Muñeco", sí funciona como variante de Facundo Colidio y Pablo Solari, quienes habitualmente salen desde el arranque. Por dicha lesión, el atacante nacido en Asunción, Paraguay, tampoco jugaría contra la "Academia" en la última fecha.

La lista de convocados de Marcelo Gallardo en River Plate

River Plate vs. Rosario Central, por la Liga Profesional de Fútbol 2024: cuándo juegan, hora y cómo ver en vivo

El "Millonario" y el "Canalla" se enfrentarán el domingo 8 de diciembre a las 19.15 en el Estadio Más Monumental por la penúltima fecha de la Liga Profesional de Fútbol 2024. La transmisión en vivo del partido en la televisión será del canal TNT Sports o ESPN Premium (Pack Fútbol), mientras que el streaming online estará a cargo de DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow entre otras alternativas.

Sonríe Gallardo en River: vuelven 3 figuras del plantel para jugar vs. Rosario Central

River Plate enfrentará a Rosario Central en la penúltima fecha de la Liga Profesional de Fútbol y Marcelo Gallardo contará con tres de las principales figuras de su plantel. Si bien se confirmó que Adam Bareiro no será de la partida por un esguince de tobillo, el "Muñeco" sonríe porque recuperará a algunas piezas claves del equipo para el último tramo del torneo. De esta manera, tratarán de sellar la clasificación a la Copa Libertadores del 2025 en los últimos dos compromisos.

Quienes ya tienen el alta médica para regresar al verde césped con la banda roja son Germán Pezzella, Marcos Acuña y Claudio "Diablito" Echeverri. Los defensores campeones del mundo con la Selección Argentina y el atacante se recuperaron de sus respectivas lesiones y Gallardo los incluiría en la lista de convocados. Claro que, esto último lo decidirá el entrenador en las próximas horas, por lo que aún no está confirmado.