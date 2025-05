El circuito callejero de Mónaco, el arma de doble filo que se le viene a Colapinto

El circuito callejero de Mónaco, la nueva exigente prueba que se le presenta a Colapinto.

Franco Colapinto y Alpine ya pasaron de página en la Fórmula 1, luego del aceptable trabajo en el Gran Premio de Ímola 2025, y se preparan para la siguiente prueba exigente, que será nada menos que en el emblemático circuito callejero de Mónaco. La máxima categoría del automovilismo mundial tendrá la octava cita del calendario en el Principado, un trazado particular que puede beneficiar al piloto argentino de 21 años, el domingo 25 de mayo desde las 10 horas de Argentina.

Si bien el pilarense culminó 16° en Emilia-Romaña, la misma posición en la que largó, hubo puntos positivos más allá del resultado. En las horas previas a la final allí, Flavio Briatore, el asesor ejecutivo de la escudería francesa, había sido contundente: "A Franco le pido que ande rápido, no choque y termine la carrera. No le pido un diez, si hace eso está bien...". El ex Williams, aunque no pudo transitar a una gran velocidad en las últimas vueltas, le cumplió a su "padrino" italiano. Y ahora irá por más en la siguiente competencia.

Colapinto se presenta en Mónaco en la Fórmula 1: por qué es un circuito "traicionero"

El costado favorable

Se trata de un trazado callejero, por lo que no hay demasiado espacio para la aceleración y la velocidad. Con una recta muy corta, curvas cerradas permanentes y un sitio muy trabado, no da tanto margen para que los coches franceses se caigan en el rendimiento en la segunda mitad de la prueba, como le ocurre casi siempre. Como hay que frenar, hacer cambios, doblar y girar durante casi toda la final, ello puede beneficiar tanto a Franco como al galo Pierre Gasly si es que tienen un buen desempeño previo en la clasificación del sábado. Los cambios de altitud, el túnel y la estrechez que presenta esta pista son amigables para el conjunto europeo.

Dentro de dos vehículos que funcionan mal en líneas generales, su fortaleza se basa principalmente en las curvas en desmedro de las rectas, donde por ahora pierden demasiada potencia. Cuanto más cerrado sea el trazado y menos lugar haya para los sobrepasos es mejor para Alpine, al menos hasta que llegue esa supuesta mejora a los monoplazas que prometió Briatore para el segundo semestre de la campaña.

Lo que se le viene a Colapinto en el Gran Premio de Mónaco.

Una pista muy delicada

Sin embargo, así como existen los ítems favorables ya descriptos anteriormente, también hay que tener mucho cuidado con otros aspectos en el Principado. Es que un mínimo error en este autódromo es imperdonable y te "condena", a diferencia de la mayoría de los escenarios. Un yerro que en otros circuitos sería menor y podría subsanarse rápidamente en la elite, en esta ocasión puntual te manda a tu casa.

Por ejemplo, el leve choque que protagonizó Colapinto en la qualy de Ímola le costaría mucho más caro en Mónaco. Allí habrá que estar muy atento: es preferible ir más despacio pero seguro, antes que forzar el coche por demás y estrellarse contra el muro. La concentración es fundamental, es casi lo más importante del fin de semana, por lo que la poca experiencia y la juventud de "Fran" en la Máxima podría jugarle en contra.

Las características principales del circuito de Mónaco de la F1

Longitud: 3.337 kilómetros.

3.337 kilómetros. Vueltas: 78.

78. Distancia total de la carrera: 260,286 kms.

260,286 kms. Tipo de circuito: urbano, que utiliza las calles de Montecarlo y La Condamine.

urbano, que utiliza las calles de Montecarlo y La Condamine. Curvas: 19 curvas en total, con 11 a la derecha y 8 a la izquierda.

19 curvas en total, con 11 a la derecha y 8 a la izquierda. Recta: Una sola, de 669 metros de longitud.

Una sola, de 669 metros de longitud. Túnel: Uno, de 280 metros.

Uno, de 280 metros. Curvas famosas: Santa Devota, Mirabeau, Loews, Massenet, el Casino, Tabac y La Rascasse.

Santa Devota, Mirabeau, Loews, Massenet, el Casino, Tabac y La Rascasse. Velocidad máxima: 290 km/h.

290 km/h. Exigencias para los pilotos: Alta y permanente concentración necesaria para conducir por las estrechas calles urbanas.

Alta y permanente concentración necesaria para conducir por las estrechas calles urbanas. Frenadas: Muchos puntos de frenada, con una frenada fuerte después del túnel.

Muchos puntos de frenada, con una frenada fuerte después del túnel. Desniveles: Presenta subidas y bajadas, con altitud.

Presenta subidas y bajadas, con altitud. Defensas: Escasas, especialmente en las curvas más cerradas.

