Desde la delegación Rosario del gremio Amsafé denunciaron que sigue habiendo problemas edilicios, dificultades para asegurar la ventilación y falta de agua potable. También se quejaron de que los protocolos aplicados por Educación quedaron vetustos, tras un tajante informe elaborado por investigadores del Conicet que advirtió que están basados en la transmisión por contacto en lugar de por aerosoles.

"El gobierno de Omar Perotti está improvisando y no garantiza las condiciones para la vuelta a clases", afirmó a El Destape el referente de la delegación Rosario del gremio, Gustavo Teres. Entre los inconvenientes, mencionó “falta de agua, salones que no se terminaron de construir, rajaduras de techos y problemas sanitarios”, y aseguró que no hubo capacitaciones a pesar de los reclamos. “No basta con la buena voluntad de docentes y directivos. Hay escuelas que han tenido que cerrar”, afirmó.

Ya casi en tiempo de descuento antes del comienzo del ciclo 2021, que será el 15 de marzo, Teres dijo que la situación es “compleja". “Tener mejores condiciones implica baños funcionando, lavamanos, aulas preparadas y garantizar la ventilación cruzada”, enumeró. "Estamos hablando de escuelas de uso intensivo, en las que pasarán muchas personas”, advirtió. Y adelantó: “Hasta ahora volvió uno de cada siete cursos. La totalidad de las divisiones habla de una situación muy difícil que requiere otro tipo de preparación".

Protocolos

En este marco, investigadores del Conicet Rosario elaboraron un estudio en el que aseguran que los protocolos para la vuelta a las aulas no están adaptados a los nuevos conocimientos que hay en torno al coronavirus. Afirman que el barbijo y la ventilación de los ambientes es más importante que desinfectar superficies y tomar temperatura en el ingreso, y que no se da la importancia necesaria a la ventilación de los ambientes, cuando el principal foco de contagio es por aerosoles.

Los científicos señalaron que las medidas fueron redactadas antes de que se descubra la principal forma de contagio y no fueron actualizadas, y solicitaron que se mejoren. “Hace un año que convivimos con el coronavirus y se conoce mejor cómo se contagia. El mayor riesgo es por aerosoles, que se van expulsando y quedan suspendidos cuando uno habla o respira, y duran varias horas. Si uno está en un lugar cerrado se amplía la probabilidad de contagio y aún más si no se usa barbijo o de forma incorrecta”, dijo la doctora en Ciencias Biológicas Julieta Barchiesi consultada por El Destape.

“Observamos que los protocolos de la Provincia y de la Nación se redactaron viarios meses antes de que se conozca esta forma de contagio, por lo que queremos que se mejoren los protocolos”, sostuvo la licenciada en Biotecnología, y agregó: “La limpieza es esencial. Pero notamos que no se da la importancia necesaria a la ventilación de los ambientes y el uso correcto de barbijos”.

La investigadora del Conicet aclaró que al revisar los protocolos, se encuentra que la ventilación es un ítem más de un listado enorme. “Se prioriza la desinfección, que es importante, y prolongar las clases en bloques de una hora y media con un recreo en el medio. Si las clases duraran 40 minutos se acumularían menos aerosoles, por lo que son preferibles los módulos cortos”, señaló.

Teniendo en cuenta que la mayoría de las escuelas tienen aulas con ventanas, indicaron los investigadores, es necesario abrirlas junto a las puertas del salón para lograr una ventilación cruzada y aumentar la circulación del aire. "También es necesaria la correcta utilización de los barbijos para los alumnos, con dos o tres capas de tela y que tapen la boca, la nariz y el mentón”, resaltó. Por último, dijo que sería adecuada una medición del dióxido de carbono en los ambientes, ya que si bien puede que no haya virus, el aire estaría viciado. “Si el aire fue respirado por otras personas hay más probabilidades de que nos contagiemos”, sostuvo Barchiesi.

Paritaria

En cuanto a las negociaciones salariales, entre jueves y viernes de esta semana habrá una reunión entre la Provincia y los gremios en los que se espera se conozca una cifra. En los anteriores encuentros se discutieron aspectos más relacionados a cuestiones técnicas, y terminaron sin oferta salarial. Se esperaba el número nacional, que finalmente fue del 34,6%, para tomarlo como piso de referencia.

Hasta el momento, si bien no hubo oferta, hubo una serie de acuerdos determinantes. El principal, que el incremento sea porcentual y que no esté por debajo de la inflación. Es decir, superará el 30%, según adelantó el ministro de Trabajo provincial, Juan Manuel Pusineri. El escenario es mejor que el del año pasado, donde el gobierno de Perotti arrancó con una oferta muy baja.

“Queremos algo mejor que lo nacional. No solo no tenemos que perder contra la inflación sino recuperar poder adquisitivo que perdimos”, dijo a El Destape Roque Jaimes, secretario gremial de Amsafé provincial.” Creemos que Santa Fe está en condiciones de dar más aumento que la paritaria nacional. Hay distritos como Jujuy, Misiones, Salta, Formosa con menor recaudación que arreglaron por encima, estimamos que nuestra provincia puede pagar mejor”, precisó.

Además, reveló que buscan acordar que haya un tratamiento para el blanqueo de las sumas fijas que fueron otorgadas con carácter no remunerativo según lo pactado en 2020, y que la propuesta contendrá una cláusula de revisión, para poder comprobar que se verifique la relación entre salario e inflación. Sin embargo, aclaró que “la cláusula gatillo significa ir atrás cuando ya perdiste, y las estimaciones para este año tiran arriba del 30% de inflación, así que para recuperar tenemos que pasar ese número”.