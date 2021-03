Perotti echó a Sain y nombró a Lagna como ministro de Seguridad

Las polémicas y agresivas declaraciones del ahora exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, llevaron al gobernador Omar Perotti a que tome la decisión de removerlo de su cargo. El reemplazante en sus funciones será Jorge Lagna, actual secretario de Gestión Institucional y Social.

Esta semana había fracasado un intento de la oposición en avanzar con un juicio político contra el ahora saliente funcionario de la administración. Las intervenciones públicas de Sain lo expusieron en el centro de la escena en más de una oportunidad.

Concretamente, el pedido de juicio político impulsado por parte de la oposición santafesina estuvo relacionado con una serie de comentarios racistas que realizó Sain en varias oportunidades. Hace unos días, el titular de la Asociación Profesional Policial Santa Fe, Alberto Martínez, acusó a Sain de “racismo y discriminación” tras la filtración de un audio en el que el funcionario calificó como “negros pueblerinos” a los policías provinciales.

Los dichos de Sain

“Solo escuchar el audio de Marcelo Sain enerva a cualquiera”, sostuvo Martínez en diálogo con el programa “Alguien tiene que decirlo” que conduce Eduardo Feinmann por Radio Rivadavia. En el mensaje de audio de Sain se escucha al ministro de Seguridad de Santa Fe expresar: “Ustedes son todos santafesinos que no sé qué mierda son. Los rosarinos se creen que son todos porteños. No se hablan entre sí. Se recelan. Hablan barbaridades a espaldas uno del otro. Como a mí me chupan un huevo todos, los rosarinos, los santafesinos, los de Reconquista, me chupan un huevo, la verga, me la chupan todos...”.

En otro tramo, Sain apuntó a los policías de Santa Fe y explotó: “Son unos negros pueblerinos. Les chupa un huevo lo que yo digo. Hacen lo que se les antoja (...) a las dos de la tarde están todos en la casa. Eso es lo que yo pienso de todos ustedes. Es la visión santafesina, pueblerina”.