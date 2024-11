En línea con Milei, Pullaro les admitió a los santafesinos que habrá cortes de luz en verano

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se mostró en sintonía con las advertencias del Gobierno nacional y adelantó que habrá cortes de luz en su provincia durante el verano. "En algunos momentos puede llegar a no abastecerse la demanda de energía que tiene la Argentina", dijo el mandatario provincial.

Pullaro contó que mantuvo reuniones con autoridades nacionales por el tema, y señaló: "Estuvimos reunidos hace un mes atrás y fueron muy claros. Entienden que no van a llegar con la demanda energética que va a tener el país. En los momentos picos están por debajo del 10% del consumo en función de la capacidad de producción de energía que tiene el país".

El gobernador habló con la prensa local desde Rosario, informó el portal de noticias santafesino Agenciafe. "Nos pidieron que seamos cautos y que podamos comunicar este problema para que todos empecemos a cuidar la energía y tengamos las condiciones para saber que puede suceder y prepararnos", explicó.

Asimismo, señaló: "No llegamos en la forma en la que nos encantaría, porque tenemos un retraso en inversiones en la Empresa Provincial de la Energía en infraestructura y en mantenimiento".

Qué había dicho el Gobierno nacional

Hace algunos meses, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encendió las alarmas al alertar por posibles cortes de luz programados durante 2025. "Si viene un verano de mucha temperatura, puede haber una demanda muy alta de electricidad. Lamentablemente no han habido inversiones, va a faltar generación y vamos a tener que programar algún corte, sobre todo hacer algunos acuerdos con los sectores industriales", declaró Francos en septiembre en diálogo con Radio Mitre. "Es una situación que viene de años y que hay que encarar seriamente. Hay que encarar inversiones y eventualidades, no podemos estar sujeto a improvisar. La secretaría de Energía está trabajando en el tema", añadió el ex ministro del Interior.

Pese a no garantizar el servicio eléctrico, el titular de ministros defendió además los aumentos de tarifas como medida para "sincerar" los valores y evitar que el Estado se haga cargo de un porcentaje de los costos a modo de subsidios. "Una cosa no tiene que ver con la otra. Si no hay una generación razonable, no se puede pedir inversión", remarcó y agregó: "Hay que aumentar la tarifa porque sino debe subsidiar el Estado y hay que terminar con los subsidios para no tener que generar deuda, emisión, y no tener que generar inflación que es el objetivo fundamental".