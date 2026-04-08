El Frente Sindical se movilizará contra la insistencia de Vidal para declarar la Emergencia Económica

En paralelo a las medidas de fuerza que realizan diferentes gremios y que incluyen paros de entre 48 y 72 horas contra el ajuste del gobernador Claudio Vidal, el Frente Sindical de Santa Cruz confirmó una movilización para este jueves hacia la Legislatura provincial, ante la sospecha de que el Ejecutivo podría volver a ingresar el proyecto de ley de Emergencia Económica durante la sesión ordinaria.

El conflicto lleva varias semanas y el eje son los reclamos sectoriales sobre la apertura de paritarias. Mientras los sindicatos sostienen que los ingresos quedaron completamente retrasados frente a la inflación, el gobernador Vidal insiste en que no puede otorgar aumentos sin la aprobación previa de la ley.

En declaraciones para el medio La Vanguardia Noticias, dirigentes sindicales advirtieron por operativos de seguridad y vallados tanto en Casa de Gobierno como en el edificio legislativo, lo que interpretan como un indicio del posible tratamiento de la iniciativa oficial.

El proyecto tuvo un recorrido irregular en las últimas semanas: fue enviado a la Legislatura, luego regresó al Ejecutivo y, aunque se esperaba su tratamiento en sesiones anteriores tras protestas sindicales frente al Parlamento, finalmente no ingresó nuevamente para debate.

El texto oficial elaboraba distintas reformas que iban a tener una vigencia hasta 31 de diciembre del corriente año con la posibilidad de extenderla por un año más. Entre los puntos centrales, la iniciativa proponía congelar las actualizaciones salariales de los trabajadores del Estado, suspender nuevas erogaciones y habilitar herramientas para reducir el gasto público. En ese marco, se busca establecer la suspensión de negociaciones salariales y de incrementos mientras dure la emergencia.

Además, habilitaba cambios en el sistema previsional a pocos días de que se promulgue la reforma laboral. Según detalló El Nuevo Día, representantes sindicales señalaron que el proyecto "reafirma la idea de un Estado sobredimensionado o ineficiente que requiere reorganización", en una crítica directa a la gestión provincial.

Varios de los gremios que integran el Frente mantienen actualmente medidas de fuerza propias. (Foto: El Diario Nuevo Día).

Paro de trabajadores estales, docentes y de Salud: "Cuatro meses de congelamiento"

Varios de los gremios que integran el Frente mantienen actualmente medidas de fuerza propias. Entre ellos se encuentran Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y APROSA (Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Santa Cruz), con protestas vinculadas al funcionamiento del sistema sanitario, mientras que la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) continúa con paro docente en reclamo de recomposición salarial.

"El salario no puede esperar más", afirmaron durante una conferencia conjunta, al advertir que los trabajadores enfrentan niveles crecientes de endeudamiento y dificultades para cubrir gastos básicos antes de mitad de mes.

La semana pasada, el secretario general de ATE Santa Cruz, Carlos Garzón, advirtió que los trabajadores registran "cuatro meses de congelamiento salarial" . En ese sentido, cuestionó duramente la falta de instancias de negociación con las autoridades del gobierno de Vidal. "En tres semanas no hubo una discusión real con el Gobierno. De ningún tipo. Ni informal, ni formal", aseguró en declaraciones para medios locales.

En horas decisivas para definir si finalmente se tratará la Emergencia en la Legislatura, Garzón adelantó: "Si el Gobierno insiste el miércoles en presentar o que tome Estado parlamentario el proyecto de emergencia económica y el jueves se quiere tratar, el resultado va a ser el mismo o va a ser peor".