Santa Cruz al límite: cae la coparticipación, la obra pública desaparece y se incrementa el malestar social

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Santa Cruz enfrenta uno de los momentos fiscales más comprometedores de los últimos años. Este analizó la reducción de recursos provinciales desde la asunción de Claudio Vidal, junto al efecto de la caída de la coparticipación nacional que derivó en el derrumbe de la recaudación generada.

Según el estudio, durante el primer cuatrimestre del año las transferencias nacionales por Coparticipación Federal registraron una caída real del 7,2%, mientras que la recaudación provincial propia, que incluye tributos como Ingresos Brutos, se redujo un 16% en términos reales desde el inicio de la gestión de Vidal.

El CEPA define esta situación como una “doble pinza” sobre las cuentas públicas: la provincia recibe menos recursos desde Nación y, al mismo tiempo, recauda menos por la contracción de la actividad económica y el consumo.

Este escenario tiene un impacto directo sobre la capacidad de respuesta del gobierno provincial frente a los reclamos salariales y las demandas sociales. De hecho, Santa Cruz aparece dentro del mapa de provincias con mayor conflictividad laboral, con al menos cinco conflictos activos vinculados a trabajadores estatales, en un contexto donde los ingresos pierden capacidad de sostener el funcionamiento del Estado.

El informe señala que el 71,9% del gasto público provincial está destinado a servicios sociales, una estructura que deja escaso margen para otros tipos de inversiones. Dentro de ese total, el sistema previsional representa el 24,4% del presupuesto, la educación el 21,1%, la salud el 18,2% y la seguridad el 8,2%.

Uno de los datos que refleja con mayor claridad las dificultades financieras es la baja inversión en infraestructura: apenas el 1,9% del presupuesto provincial se destina a obra pública. La cifra evidencia el freno de nuevos proyectos y la parálisis del sector de la construcción en numerosas localidades santacruceñas.

Santa Cruz analiza tomar deuda y emitir bonos

El gobierno de Santa Cruz enfrenta semanas calientes por la conflictividad con distintos gremios estatales, que llevan adelante medidas de fuerza. El ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, aseguró que la provincia atraviesa una situación "crítica" y confirmó que el Gobierno analiza herramientas de corto plazo, como "adelantos de coparticipación" y "una emisión de bonos".

El ministro explicó que la caída de ingresos durante el primer trimestre del año fue "aún peor" de lo proyectado inicialmente y remarcó que la disminución de recursos nacionales y provinciales impactó de lleno en las finanzas santacruceñas. De esta manera, indicó que el presupuesto provincial contempla actualmente un déficit cercano a los 350 mil millones de pesos.

En ese contexto, el funcionario insistió en que el territorio santacruceño atraviesa una situación crítica, agravada por la caída de la actividad económica, el desempleo y el impacto de la paralización de distintos proyectos productivos.

AMET Santa Cruz solicitó al Gobierno Provincial que implemente de manera urgente medidas para garantizar una recomposición salarial real. Sobre la posibilidad de tomar deuda pública para afrontar incrementos de sueldos, Verbes reconoció que esa posibilidad está siendo evaluada, aunque aclaró que no puede utilizarse de manera directa para el pago de haberes.

De esta manera, explicó que ese tipo de endeudamiento está orientado principalmente a infraestructura y gastos de capital. Según detalló, la estrategia sería financiar obras públicas mediante deuda para liberar recursos genuinos del Tesoro provincial y destinarlos indirectamente a otras áreas, entre ellas la política salarial.