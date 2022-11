Acuerdan que el salario mínimo suba 20%: será de casi $ 70.000 en marzo

Las subas serán en cuatro cuotas y la última será en marzo del 2023. Para el año paritario, totaliza un 110,5% de incremento.

La CGT, la CTA y las cámaras empresarias acordaron en el Consejo del Salario un aumento del mínimo, vital y móvil (SMVM) del 20 por ciento en cuatro tramos. Se abonará un 7 por ciento en diciembre, un 6 en enero, un 4 en febrero y otro 3 en marzo de 2023.

Así lo confirmaron a la agencia estatal de noticias Télam los voceros gremiales de la CTA Autónoma, cuyos dirigentes votaron en contra y señalaron que el acuerdo implicó que "el ingreso mínimo se eleve a 69.500 pesos recién en marzo", indicó el estatal y líder de la central, Hugo Godoy. De esta manera, el SMVM llegará a $ 69.500 en marzo 2023.

Además, para el año paritario, marzo 2022 - marzo 2023, totaliza un 110,5% de incremento. La CTA había estimado que para que se mantenga el poder adquisitivo a diciembre el nuevo SMVM debería trepar a 64.000 pesos en diciembre.

Qué pasa con los salarios

Según los últimos datos disponibles, los salarios crecieron un 6,7% en septiembre y, de esta forma, le ganaron a la inflación (6,2%). A contramano de lo que sucedió en los últimos meses, el empuje provino del sector informal y no del privado ni del ámbito público.

El Índice de salarios se incrementó 6,7% mensual, producto de aumentos del 5,8% en el sector privado registrado, 7,7% en el sector público y 8% en el sector privado no registrado. A nivel interanual, el indicador aumentó 78,7% y acumuló una suba del 61,2% respecto de diciembre previo.

Desde una perspectiva interanual, hubo incrementos del 80,2% en el sector privado registrado, 78,2% en el sector público y 74,9% en el sector privado no registrado. A septiembre respecto de diciembre del año previo, hubo aumentos de 64% en el sector privado registrado, 63% en el sector público y 49,9% en el sector privado no registrado. En ese periodo, la inflación se incrementó 66,1%.

El debate por el bono a trabajadores

El Presidente aseguró que está "trabajando y avanzando" con el ministro de Economía, Sergio Massa, en la posibilidad de otorgar un bono de fin de año a los trabajadores formales. "Estamos trabajando. Seguramente nos juntaremos con la ministra de Trabajo (Kelly Olmos) y Sergio (Massa) y ahí tomaremos una decisión. Lo estamos hablando con Sergio en el viaje" de regreso, dijo el Presidente en declaraciones a la prensa acreditada minutos antes de embarcar en el vuelo que lo traerá de regreso al país tras la gira por Francia e Indonesia, donde participó de la cumbre del G20.

"Estamos avanzando. Estamos en el tema", agregó el mandatario. En Francia, Fernández también había hecho declaraciones sobre el tema y había avalado la entrega para fin de año de un bono extraordinario para trabajadores formales "básicamente porque en la Argentina las paritarias funcionan plenamente".

Por su parte y a contramano, la vicepresidenta Cristina Kirchner aprobó un aumento de suma fija de 30 mil pesos que rige desde noviembre. La Presidenta de la Cámara de Senadores y la Presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau, firmaron la resolución.

A diferencia del bono de fin de año, Olmos descartó la suma fija porque "es una iniciativa de incorporación permanente al salario para el segmento del trabajado formal, por lo que no nos parece la manera más adecuada debido a que la paritaria están demostrando vigor y se negocia al máximo, por lo que la idea es no tensar en ese punto". En cambio, el otorgamiento de un bono implicaría una suma extraordinaria que no sería a cuenta de paritarias.

Con información de Télam