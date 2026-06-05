Sáenz, con los días contados: más del 75% de salteños cree que el gobernador tiene "ciclo cumplido"

Según un relevamiento realizado por la consultora Benjamín Gebhard, más de tres de cada cuatro salteños consideran que el ciclo político del gobernador Gustavo Sáenz se encuentra agotado. En concreto, el 76,3% de los encuestados sostuvo que la etapa del mandatario al frente de la provincia está cumplida, mientras que apenas el 21,4% consideró que su gestión aún tiene recorrido por delante.

Los datos cobran especial relevancia en un contexto en el que el gobernador se encuentra habilitado para competir por un nuevo mandato tras la reforma constitucional de 2021, que modificó el esquema de reelecciones en la provincia. Sin embargo, el principal obstáculo para esa posibilidad parece estar hoy en el humor social más que en las discusiones jurídicas o políticas.

El informe también refleja un deterioro en la evaluación general del gobierno provincial. La imagen negativa de la gestión alcanzó el 56,2%, mientras que la positiva se ubicó en el 41,7%, consolidando una tendencia desfavorable para el oficialismo. En paralelo, la imagen personal de Sáenz mostró números similares: un 56% de valoración negativa frente a registros positivos cada vez más reducidos.

La encuesta además expone cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta del gobierno ante los problemas cotidianos de la provincia. Apenas el 9,8% de los consultados consideró que la administración provincial identifica los principales desafíos y trabaja activamente para resolverlos. El resto expresó distintos grados de disconformidad o descreimiento respecto de la gestión.

El impacto político de estos números se proyecta directamente sobre el escenario electoral de 2027. Según el estudio, el 72% de los salteños se manifestó en contra de una eventual candidatura de Sáenz para un tercer mandato, mientras que solo el 26% respaldó esa posibilidad.

A la vez, el relevamiento muestra una fuerte demanda de cambios en la conducción política provincial. Más del 70% de los encuestados expresó preferencias por una renovación total o parcial de la gestión, una señal que comienza a acelerar los movimientos dentro del oficialismo y de la oposición.

En crisis y dialoguista: las causas del rechazo

Al analizar la actual situación socioeconómica que atraviesa la provincia de Salta, el gobernador de esa provincia Gustavo Sáenz describió un panorama desolador ante el empoderamiento de las condiciones de vida de las personas en el territorio salteño. “En 2001 decían ‘que se vayan todos’, ahora dicen ‘que se mueran todos’”, sentenció Sáenz al trazar una comparación entre el sentir de la sociedad actual y lo que ocurría durante una de las peores crisis de la historia argentina.

“La gente está cansada, ya no cree en nadie”, dijo Sáenz en diálogo con la señal A24, mientras que expresó su deseo de que la crítica actualidad que atraviesa el país mejore "rápidamente” para los sectores más vulnerables. “Los jubilados no tienen remedios, la gente come salteado y no consigue empleo”, describió el mandatario salteño.

Sin embargo, el primer mandatario salteño es uno de los gobernadores que mantiene un perfil dialoguista con el presidente libertario, mostrándose a su lado y brindando sus votos en el Congreso. Uno de los episodios más recordados fue el apoyo a la modificación de la Ley de Glaciares con la idea de "destrabar inversiones" para la provincia.

Este apoyo se dio en el marco de protestas en Salta contra esta reforma. En comunicación con Qué Pasa Salta, una de las voces que se expresó fue la de Agustina, residente del barrio Tres Cerritos, quien planteó la necesidad de ampliar la participación ciudadana en el tratamiento de temas ambientales.

Desconectado de la realidad

Mientras la Cámara de Diputados otorgaba media sanción al proyecto de ley que redefine el Régimen de Subsidios a los Consumos Residenciales de Gas Natural que perjudica a los habitantes de Salta, el gobernador Gustavo Sáenz se viralizó en redes sociales por bailar samba durante un evento oficial.

La polémica se desató luego de que la Cámara Baja diera media sanción a la iniciativa que busca eliminar el beneficio de descuentos automáticos en las facturas de gas para aproximadamente 3,2 millones de hogares que habían sido incorporados al sistema en 2021. En Salta, distintos sectores advirtieron que la reducción de beneficios podría traducirse en fuertes aumentos en las boletas de gas para hogares y comercios.

Sin embargo, en medio de ese escenario, Sáenz se animó a bailar samba frente a cámaras, autoridades y directivos de la aerolínea brasileña GOL Linhas Aéreas, en el acto oficial de presentación del nuevo vuelo directo entre Salta y Río de Janeiro, que comenzará a operar el próximo 17 de diciembre.