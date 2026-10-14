Sadir enfrió el acuerdo por las PASO y pone en guardia a sus diputados antes de la sesión por el DNU

Mientras el gobierno de Javier Milei busca el apoyo de los jefes provinciales para avanzar con la reforma laboral, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, afirmó este miércoles en declaraciones para Radio Rivadavia que el acuerdo con el Ejecutivo nacional para eliminar o suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) “no está tan cercano”.

{{{htmlAmp}}}

Sadir fue parte del lote de gobernadores que el presidente Milei se llevó a la gira por Francia, que incluyó una bilateral con el presidente Emanuel Macron y reuniones con empresarios. El líder de La Libertad Avanza (LLA) y sus representantes buscaron ablandar a los mandatarios provinciales para que estos habiliten a sus senadores y diputados en el Congreso a apoyar los dos principales proyectos enviados por la Casa Rosada: el presupuesto 2027 y la reforma electoral.

Dos semanas después de ese viaje, el gobernador jujeño se mostró "dispuesto" a acompañar una posible suspensión de las primarias, aunque aclaró que la iniciativa forma parte de un proyecto más amplio que requiere nuevas conversaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores.

En ese marco, sostuvo que “hay bastante para hablar” sobre la propuesta y señaló que las negociaciones todavía "no están cerradas", pese a la urgencia del oficialismo por avanzar con las modificaciones electorales.

A su vez, explicó que el proyecto oficial también contempla otros aspectos del sistema electoral, entre ellos Ficha Limpia, la elección de representantes del Parlamento del Mercosur (Parlasur), los requisitos para constituir partidos nacionales y la regulación de los debates presidenciales.

El mandatario radical sostuvo que la intención es que los acuerdos se cierren en tiempos similares y no a través de negociaciones individuales que dejen a algunos distritos en una situación desfavorable.

Uno de los principales obstáculos, según el mandatario, es la intención de La Libertad Avanza de presentar candidatos propios en provincias gobernadas por el radicalismo. “Acá en nuestra provincia de lo que venimos hablando y de lo que escucho de la Libertad Avanza tienen intenciones de tener un candidato a gobernador”, afirmó Sadir.

De esta manera, advirtió que esa decisión podría dividir el voto entre el oficialismo provincial y los libertarios, al considerar que ambas fuerzas comparten buena parte de su base electoral. “Prácticamente, tenemos el mismo electorado”, subrayó el gobernador jujeño.

Las dudas sobre el quórum en Diputados: qué rol jugarán los diputados de Jujuy

El rol de los legisladores alineados con el gobernador radical asoma como una de las piezas definitorias de cara a la sesión especial convocada para este jueves a las 14 en la Cámara de Diputados. Con un escenario de máxima paridad, los movimientos de los legisladores jujeños cobran un peso estratégico: dentro de la bancada de Provincias Unidas, la diputada María Inés Zigarán se perfila como un número puesto para bajar al recinto, mientras que la postura de su coterráneo Jorge Rizzotti aún genera incertidumbre.

La oposición insistirá hasta último momento en reunir los 129 legisladores necesarios para abrir el recinto. El eje central de la convocatoria es el tratamiento para la derogación del DNU 70/2023, al que se sumaron otros dos proyectos de alta sensibilidad social: la prórroga de la emergencia en discapacidad y la ley de endeudamiento familiar.

Desde el oficialismo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, insistió en que la sesión había perdido sentido a partir del último fallo de la Corte Suprema sobre la ley de Tierras y que sólo apuntaba a "generar caos". A la disputa parlamentaria se suma la gran movilización que el movimiento estudiantil prepara para esa misma jornada, con el acompañamiento anunciado de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales.

Los movimientos de los legisladores jujeños cobran un peso estratégico de cara a la sesión de este jueves.

Fuentes parlamentarias fueron cautos respecto a que el oficialismo y sus aliados (PRO, Unión Cívica Radical y bloques provinciales) puedan coordinar un boicot a la sesión pedida por la oposición dura. "Depende de los indecisos", explicaron ante la consulta de El Destape.

El lote del quórum opositor daba 110 e incluía Unión por la Patria (92), Frente de Izquierda y los Trabajadores (4), Elijo Catamarca (3), Coalición Cívica (2), Encuentro Federal (2), Primero San Luis (2), Defendamos Córdoba (1), Coherencia (1), seis de Provincias Unidas, y tres misioneros de Argentina Federal. Son 116, faltan 13 para los 129.

Dentro del heterogéneo bloque de Provincias Unidas, las dudas están en los santafesinos Gisela Scaglia y José Núñez. Mientras que fuentes cercanas a los seis diputados cordobeses de esa bancada afirmaron que darán quórum, pero aclararon: "Apoyan prorroga la ley de Discapacidad y endeudamiento. La derogación DNU 70/23 está en duda". Hay incertidumbre sobre Lourdes Arrieta. El rionegrino Sergio Capozzi no bajará. Al chubutense Jorge Ávila ni lo cuentan para el jueves.