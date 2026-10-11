Doble protesta contra el Gobierno: las organizaciones se preparan para una movilización masiva al Congreso

Foto: Kaloian Santos Cabrera

Dirigentes políticos, gremios y organizaciones sociales marcharán el jueves 15 de octubre al Congreso en la quinta Marcha Federal Universitaria. La movilización exigirá el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y presionará a la Cámara de Diputados para rechazar definitivamente el DNU 70/23 de Javier Milei.

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La marcha de las universidades fue definida semanas atrás, después de que se agotara una batería de medidas de gremios docentes y nodocentes, como paros y jornadas de clases públicas. La semana pasada, se intensificó el rol de la pata estudiantil en el conflicto, con la protesta de centros de estudiantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación. En medio de una sentada en el hall del edificio, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, recibió a algunos estudiantes que exigían que el Gobierno aumente las becas de alumnos acorde a lo que dice la Ley de Financiamiento Universitario, pero, después de tres minutos de reunión, las autoridades universitarias los sacaron de forma violenta. Un rato después, el Ministerio de Capital Humano anunció que presentaría una denuncia en la Justicia.

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¿Quiénes marchan en la 5ª Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre?

Rápidamente, la causa universitaria comenzó a sumar adhesiones. La semana pasada, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, confirmó que estará presente en la marcha. "¿Qué es lo que está haciendo Milei? No solo no respetar leyes, y por eso hemos ido a la Corte Suprema, por eso en materia de política universitaria nos van a encontrar en las calles el próximo día 15 defendiendo a la universidad pública", expresó en un acto con motivo de los 150 años de la implementación de la Ley 988 de Educación Común. "Nosotros tenemos 26 universidades nacionales que son responsabilidad del gobierno federal y que desfinancian en la provincia de Buenos Aires. Vamos a defender a nuestra provincia, además de defender a la Nación", agregó.

La convocatoria para el 15, anunciada para las 16 frente al parlamento, contará con columnas de los gremios docentes y no docentes y de las propias universidades, con sus autoridades presentes. En un mensaje que acompañó un video institucional compartido este domingo, la Universidad de Buenos Aires (UBA) reclamó: No normalicemos el incumplimiento de la ley. Las leyes se cumplen. Siempre. 5ª Marcha Federal Universitaria. Para que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. Defendamos la universidad pública. Cuidemos lo que funciona".

Vigilias y toma en Puan: la antesala de la movilización frente al Congreso

Respecto a los estudiantes, también marcharán en defensa de su propia educación, ya sea en columnas de centros de estudiantes o de forma independiente, como ocurrió en las cuatro movilizaciones previas. Incluso, en algunas facultades se preparan medidas excepcionales para darle fuerza al reclamo, como es el caso de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, cuyo centro de estudiantes resolvió en la última asamblea tomar el edificio ubicado en Puan 480 desde el martes a las 19 hasta el jueves previo a la marcha.

Del Financiamiento Universitario al DNU 70/23: las dos causas que unifican la protesta

Adentro de la Cámara de Diputados, los legisladores debatirán el DNU 70/23, que ya cuenta con el rechazo del Senado. Originalmente, la sesión se convocó después de que la Corte Suprema revocara el fallo que declaraba inconstitucional el artículo 154 de ese decreto, que derogaba la Ley de Tierras. A pesar de que el máximo tribunal dio marcha atrás y la Ley de Tierras está vigente al momento de la publicación de esta nota, la protesta se mantiene, no solo para que esa norma no dependa solamente de las idas y vueltas de tres jueces, sino porque el DNU afecta, además, a otros sectores que se sumarán este jueves.

El fallo original que había dejado la Ley de Tierras se firmó después de una presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), que reafirmó su presencia en la Plaza de los Dos Congresos. "La Patria no se vende. El 15 vamos igual porque el DNU 70 es un crimen contra el pueblo", tuiteó el Cecim.

Además, frente al Congreso habrá columnas de centrales obreras, que no levantaron la medida a pesar del fallo de la Corte, como es el caso de las dos CTA. "El 15 de octubre volveremos a ganar las calles para exigirle a la Cámara de Diputados que derogue el DNU 70/23 y avance en su declaración de inconstitucionalidad", sostuvo en un comunicado la CTA Autónoma.

Inquilinos, excombatientes de Malvinas y la Ley de Tierras: los sectores movilizados

Entre los artículos que motivaron reclamos en sectores opositores cuando se firmó, el DNU 70/23 derogó la Ley de Alquileres, que establecía contratos por tres años y aumentos semestrales en los alquileres, entre otros puntos. Por ese motivo, las organizaciones de inquilinos sumarán sus fuerzas a la movilización del próximo jueves, con el objetivo de hacer caer el DNU que rechazan desde diciembre de 2023 y cuyo tratamiento fue cajoneado durante años después del tratamiento en el Senado. "Nos vemos el 15 de octubre en el Congreso, en la movilización más grande de los últimos 3 años. ¡Abajo el decreto 70! Vamos a tener ley de alquileres", señaló la organización Inquilinos Agrupados en sus redes sociales.

También estará la pata política, con dirigentes del peronismo y de la izquierda, a pesar de que, adentro del recinto, el quórum corre riesgo todavía, a días de la sesión. Uno de los representantes de la dirigencia política que confirmó su presencia fue Gabriel Solano, ex legislador porteño por el Partido Obrero (PO) dentro del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U), quien en su cuenta de X consignó: "Ante el temor a la movilización del próximo 15 de octubre, la Corte Suprema reculó y repuso la cautelar de la ley de tierras. Pero más que nunca hay que redoblar la movilización del 15 para voltear todo el DNU 70/23 y conseguir el aumento del presupuesto universitario".

Mensaje masivo en las calles: el desenlace que dependerá del quórum en Diputados

Afuera del Congreso, confluirán dos de los reclamos que más legitimidad juntaron desde que Javier Milei es Presidente, como la Ley de Financiamiento Universitario y el pedido para que no se derogue la Ley de Tierras, que estipula cuáles son los límites de porcentaje de territorio que puede ser adquirido por extranjeros. En la previa, la convocatoria se prepara para ser masiva, en lo que sería un fuerte mensaje a un año de las elecciones en las que el libertario buscará ser reelecto. Lo que suceda adentro ya no depende de los ciudadanos de a pie, sino de los diputados, muchos de los cuales deberán rendir cuentas a su electorado en 2027.