Elecciones 2027: Movimientos de Axel y Cristina aceleran las definiciones en el peronismo

Inexorables, los tiempos de definiciones se acercan en el peronismo. Los 18 especialistas que integran el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sesionarán desde el próximo lunes 19 de octubre hasta el 6 de noviembre en el Palacio de las Naciones, en Ginebra, Suiza. La expectativa de los abogados de la ex presidenta Cristina Kirchner es que el organismo no sólo admita su reclamo para que se revise la condena en la causa Vialidad, sino que también conceda la cautelar para suspender la inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos y permitirle presentarse en 2027.

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En tanto, el gobernador Axel Kicillof ya está en marcha y participará el jueves de la gran movilización convocada al Congreso, en sintonía con la sesión especial que impulsa la oposición. Su línea es mantenerse cerca de quienes llevan sus demandas al gobierno de Javier Milei, frente al que busca afirmarse como contracara. El diputado Juan Grabois sorprendió con una definición que conecta ambos movimientos: "Si Cristina no es la candidata, es obvio que el candidato es Axel. Cualquiera que piense otra cosa está delirando".

Meses atrás, Cristina Kirchner incorporó a su defensa al abogado español Javier Borrego y al brasileño Rafael Valim, expertos en litigios internacionales. Valim integró el equipo jurídico de Lula, cuyo caso constituye el principal antecedente que puede esgrimir la ex presidenta. Sin embargo, hay diferencias: en 2018, el Comité de la ONU se pronunció a favor de que se le permitiera a Lula presentarse a las elecciones cuando todavía tenía instancias judiciales a las que recurrir. Cristina, en cambio, ya agotó el camino en los tribunales argentinos. Además, el expediente de Lula llevaba más tiempo en trámite, mientras que la presentación de CFK se realizó en julio pasado y requiere una respuesta que le permita competir en 2027.

En el entorno de la ex presidenta sostenían que se trataba de dos sistemas judiciales diferentes y que no tenía demasiado sentido detenerse en esa comparación. El comité, presidido por el surcoreano Changrok Soh y con el chileno Hernán Quezada -defensor de víctimas de la dictadura pinochetista- como vicepresidente, iniciará esta semana las conversaciones reservadas entre sus integrantes para revisar las comunicaciones individuales recibidas. Durante las sesiones, luego de analizar la situación de cada país, sus miembros se abocan a las peticiones individuales como la de Cristina, que incluye un pedido de cautelar por sus derechos civiles y otro por las condiciones de su detención domiciliaria. "Es un caso muy relevante que exige una solución rápida", explicó Valim. Agregó que, como juristas, tenían la responsabilidad de transmitirle al comité la necesidad de que se pronuncie cuanto antes, ante la proximidad del inicio del proceso electoral y el riesgo de que el daño sea irreparable.

Si el comité se pronuncia a favor del pedido de la defensa de Cristina y solicita al Estado argentino que adopte las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de sus derechos políticos, como hizo con Lula en 2018, se abrirá la discusión sobre cómo responderá la Justicia argentina. Para el cristinismo no hay dudas: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo tienen jerarquía constitucional, por lo que consideran que el cumplimiento no es optativo. "Si un país no cumple se aleja de los parámetros democráticos", sostenían en el entorno de la ex presidenta. También descartaban que Cristina pudiera inscribirse como candidata en las PASO para luego retirarse de las generales y dejar su lugar a su compañero de fórmula. "No sabemos de dónde salen esas especulaciones. Cristina siempre actuó de manera clara: si la habilitan y se presenta, es para ir hasta el final", aseguraban.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, mano derecha de Kicillof, aclaró que no era abogado ni especialista en el tema, pero dijo entender que un dictamen del Comité no era vinculante para la Justicia argentina. También expresó su deseo de que se pronunciara a favor de la ex presidenta, aunque aclaró que, si eso sucedía, analizarían el año próximo qué posición tomar, dado que habían fijado para 2027 la discusión de las candidaturas. "Veremos el año próximo cómo es la situación, quién convocó más y quién representa más", sostuvo en una entrevista con Cenital. Sus declaraciones provocaron la reacción de los dirigentes alineados con Cristina, que reclaman que el resto del peronismo se encolumne detrás de su conducción política y de su eventual candidatura.

Bianco retomó una idea que divide aguas en el peronismo: construir una alternativa amplia, con una candidatura única dentro de lo que denominó "campo popular". Respondía a un planteo del diputado radical Martín Lousteau sobre la necesidad de "juntarse todos" los que se oponen a Milei, desde sectores del PRO hasta Myriam Bregman, pasando por Cristina y Kicillof. "Nuestra acción política es para sumar a todos los sectores posibles a un frente", agregó Bianco. Aunque también propone incorporar a otros espacios, Máximo Kirchner viene sosteniendo que no alcanza con armar un frente para oponerse a alguien, en este caso Milei. Todo sea por encontrar una diferencia en cada tema que se pone sobre la mesa.

Por más que en su entorno insistan en que las candidaturas se discutirán el año que viene, Kicillof quedó posicionado tras el reciente plenario nacional de su Movimiento Derecho al Futuro y su frase "cuenten conmigo para que el año que viene Argentina tenga una alternativa". Esta semana, el gobernador elevó el tono de su rechazo a las políticas de Milei, con un énfasis que por momentos rozó el enojo. En un acto por el aniversario de la ley de educación pública, anunció que participará de la marcha del jueves por la aplicación de la ley de financiamiento universitario. "Nos vamos a encontrar en las calles el 15 de octubre", sostuvo. Su posicionamiento incluye estar presente en las movilizaciones que expresan un rechazo frontal a la administración libertaria. El acto por la educación en La Plata dejó, además, un dato político: tres gobernadores enviaron a sus ministros para que los representaran, Sergio Ziliotto (La Pampa), Hugo Passalacqua (Misiones) y Martín Llaryora (Córdoba).

En medio de las tensiones internas, unas declaraciones de Grabois dejaron descolocados a algunos. "Si no es Cristina es Axel, te guste o ne te guste. Es Axel, es el único que existe. No podés inventar un Uñac, todo eso es un delirio",