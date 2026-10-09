Golpe a las universidades: la Justicia le dio más tiempo al Gobierno y vuelve a regir el DNU 759/2025

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 concedió la apelación al gobierno de Javier Milei en su cruzada contra el financiamiento universitario y elevó su recurso a la Cámara de Apelaciones, por lo que el DNU 759/2025 vuelve a su estado original. A menos de una semana de la marcha federal universitaria, y tras la toma pacífica del Palacio Pizzurno del miércoles, el juez Martín Cormick ordenó que se mantenga en pie la decisión mediante la cual el Poder Ejecutivo había promulgado a medias la Ley de Financiamiento Educativo.

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Milei había apelado la sentencia de este semana que hacía lugar al amparo colectivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en su reclamo para que se cumpla la Ley sancionada dos veces por el Congreso y que el Gobierno de Milei promulgó sin las adecuaciones presupuestarias necesarias.

Según el Poder Ejecutivo, esa normativa promulgada por dos tercios del Congreso en octubre del 2025 no explicaba cómo iban a financiarse los nuevos gastos presupuestarios. Por eso Milei decretó que hasta que no se definiera no darían esos aumentos. La norma establece mecanismos para actualizar el presupuesto universitario de acuerdo con la inflación, junto con la recomposición de los salarios docentes y no docentes, las becas y recursos destinados a la investigación.

A pesar de la decisión judicial, el Gobierno no cumplió el plazo previsto de aplicación. Los rectores del CIN respondieron con una reunión frente a la Plaza de Mayo para reclamar por el cumplimiento de la ley. Ese mismo día, estudiantes de la Universidad de Buenos Aires realizaron una "sentada" en la Secretaría de Educacuón para presentar un petitorio. Después de tres minutos de reunión, fueron desalojados de forma violenta y el Gobierno avisó que los denunciará.

Qué dice el nuevo fallo de Cormick

La nueva resolución judicial aclara que el recurso de apelación del Gobierno se interpuso "en tiempo y forma", en tanto que lo consideró "fundado", por lo que ordenó: "Se conceda el recurso#.

Al mismo tiempo, exigió que "se revoque íntegramente la sentencia recurrida y se rechacen las acciones de amparo, manteniéndose la validez del Decreto 759/2025".