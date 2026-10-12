Rescate al DNU 70/23 y un pedido de la embajada de EE.UU.: la hoja de ruta de LLA en el Congreso

Diputados será el núcleo de la actividad del Congreso esta semana: la oposición dura insistirá en juntar el quórum para bajar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, pese a que La Libertad Avanza y sus socios convocaron a otra jornada para desinflar la avanzada e intentar un salvataje del texto desregulador de Javier Milei. Mientras esto sucede, el bloque violeta anhela dictaminar el proyecto de "Soberanía Nacional" e iniciará el debate del Presupuesto 2027. En el Senado, mientras tanto, avanzarán en un pedido de Estados Unidos y el oficialismo buscará bajar sus tensiones internas y con los aliados.

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Sesión mata a sesión: LLA buscará rescatar al 70/23

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La Presidencia de la Cámara de Diputados convocó a la sesión pedida por la oposición dura para este jueves 15 a las 14, en la estos buscarán bajar el DNU 70/2023, que ya tiene el rechazo del Senado, y tratar los proyectos de emergencia en discapacidad y el de endeudamiento familiar.

Sin embargo, la convocatoria al cuerpo fue acompañada de otra, para el el 21 de octubre a las 12, en la que se debatirá la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la emergencia en discapacidad y el de endeudamiento familiar, además de otros proyectos impulsados por bloques aliados.

Con esta segunda sesión, LLA y sus aliados buscarán desinflar la convocatoria del 15 de octubre para salvar el 70/23. El DNU ultradesregulador volvió a quedar en el centro del debate político, luego de un rechazo de la Corte Suprema de Justicia a una cautelar presentada por el Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata (CECIM), que habían solicitado la suspensión del artículo 154 del decreto, que derogaba la ley de Tierras.

Sin embargo, días después, el máximo tribunal hizo lugar a otra cautelar, presentada por la Asociación Civil Árbol de Pie, y suspendió el artículo 154. Más allá de este segundo fallo, las estrategias de oposición y oficialismo no cambiaron.

En la semana, LLA manoteó el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y reunió a los aliados para informarles que iba a agregar un capítulo sobre la ley de Tierras para no tocar el 70/23. La norma sancionada en 2011 es de una sensibilidad que puede saltar el cerco del micromundo político, como ya se observó en la victoria pírrica de la media sanción del Senado.

El DNU, contraparte de la ley Bases, es el corazón del plan de desregulación estatal que implementó Milei desde su llegada a la Casa Rosada. Por eso, esta no será una pulseada más en el Congreso.

El cálculo más optimista de la oposición dura para la sesión del 15 suma por ahora "116 ó 117" diputados, lejos de los 129. "Ese número no se va a mover. Lo que pasará es que no vamos a poder sumar lo que nos falta", se lamentó una voz que se sentará en su banca.

Qué pasa en Diputados

El miércoles a las 15, se realizará el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto para el tratamiento del proyecto de "Soberanía Nacional", que Milei anunció por Cadena Nacional, en el marco de una espasmódica malvinización coincidente con un berrinche de su admirado Donald Trump hacia Reino Unido.

El miércoles pasado, la defensa del proyecto estuvo a cargo de María Irbazabal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Nación. Denominada por Milei como "el cerebro legal del Gobierno", la funcionaria buscó ser conciliadora, a diferencia de su referente en el universo de LLA, el asesor presidencial Santiago Caputo. De todos modos, la oposición dura no pudo digerir a la funcionaria. "Solo argumentos livianos y genéricos. Un papelón", dijo un diputado que hizo público su rechazo al Consejo de Seguridad que propone el texto.

Voces parlamentarias afirmaron que el oficialismo tiene la intención de dictaminar el proyecto de "Soberanía" en el plenario de comisiones del miércoles, pese a que Ibarzabal Murphy deslizó que podrían aceptar que se incorpore una bicameral de control. Más allá de la confianza a esa confianza, el texto no fue incluído en el temario para el 21 de octubre.

Antes que todo esto suceda, el martes a las 10, se reunirá la comisión de Hacienda y Presupuesto para la primera reunión informativa sobre el presupuesto para el ejercicio 2027, a la que asistirá el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Una segunda reunión se hará el miércoles a las 10 con otros funcionarios del Ejecutivo.

Qué pasa en el Senado

El jueves, en paralelo a la sesión pedida por el oficialismo y mientras miles se congreguen en la calle adelante del Congreso, el plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Industria y Comercio del Senado fue convocado para las 14 para el tratamiento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y su reglamento, que tiene media sanción en Diputados.

Desde LLA estiman que pueden darle dictamen al tratado, firmado en 1970, que volverá a la Cámara Alta, tras su primera media sanción en 1998. Lejos de disimular, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, hizo público el apuro del país del norte para que se apruebe el entendimiento.

En tanto, si se le pregunta a los senadores de LLA o sus adyacencias, lo que no parece mostrar premura es la reforma electoral. La negociación con los gobernadores continúa por fuera de la Cámara Alta y tiene como principal representante de la Casa Rosada al jefe de Gabinete, Diego Santilli, frente a los gobernadores.

Lo que también se mantiene es la vocación de la jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, de mostrar desplantes que irritan a los Milei. El martes pasado, anunció en la comisión de Acuerdos anunció que no acompañará la fiscal Susana Pernas, por haber pedido una pena mayor en el juicio al ex policía Luis Chocobar.

El viernes, la ex ministra y el Presidente escenificaron una foto de pacificación. "Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad", comentó Bullrich a través de su cuenta de X.

Pero en el Senado también hay disidencias hacia Bullrich y sus compañeros de bloque. La bancada violeta se reunirá el martes. Uno de los temas a discutir es la presidencia de la comisión de Acuerdos, que quedó vacante por el fallecimiento del senador Juan Carlos Pagotto. Tal como se adelantó en este medio, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quiere a una de sus soldadas, Nadia Márquez.

La reunión de Acuerdos del martes pasado se llevó adelante sin quórum y la presidió uno de los vocales, Carlos Arce (Movimiento por Misiones), por ausencia del vicepresidente, el radical Maximiliano Abad. La falta de más de la mitad de los integrantes fue la escenificación de un desplante hacia LLA.

Desde los bloques socios y del propio oficialismo reconocen que hay rechazo de los primeros a la designación de Márquez. "Habrá diálogo, pero ellos los votos no lo tienen y no lo van a poder imponer. Tendrán que llamar a los aliados y generar consenso", señalaron a El Destape desde el entorno de un senador con el que la Casa Rosada ha tenido entendimientos en votaciones pasadas.

El motivo radicaría en que hace 25 años, Márquez afrontó una causa penal por “estafa y otras defraudaciones”, en la que se la acusó de emitir títulos truchos en dos instituciones terciarias de su provincia. La hoy senadora hizo una “probation”. En declaraciones al medio La Tecla Patagonia en 2025, la neuquina aclaró que fue "sobreseída".

Voces de LLA le bajan el tono al desplante de los aliados. "Todo es prenda de negociación. Si el acuerdo les cierra, la van a querer", graficaron. El estado de la relación entre Milei y Bullrich decanta en que las miradas vayan a la jefa de la bancada oficialista. Fuentes de su entorno niegan que la ex ministra rechace a la senadora neuquina. "La respalda. Igualmente, es un tema que se va a hablar en reunión de bloque", cerraron.