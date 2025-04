El director de El Destape, Roberto Navarro, contó cómo fue el violento ataque que sufrió en el lobby de un hotel el pasado lunes y culpó al presidente Javier Milei y al periodista Luis Majul por fomentar los discursos de odio.

Minutos después de entrar al hotel, el periodista contó que una persona comenzó a insultarlo, mientras otro le pegó en la cabeza desde atrás.

"Yo hacía como que no lo escuchaba y él seguía, lo hacía cada vez más alto. Finalmente, fui hacia él y la persona me atacó físicamente. Recibí un golpe en la cabeza desde atrás", relató Navarro sobre el repudiable hecho de violencia.



De esta manera, reveló que el golpe le provocó un hematoma muy fuerte en la cabeza, por lo que debió quedar internado en observación por 48 horas. En ese sentido, recordó que "es una persona anticoagulada" tras sufrir un accidente isquémico, en febrero de 2015.

El día anterior al ataque, el presidente Milei había publicado un tweet con las mismas palabras que utilizó uno de los agresores: "Periodistas mentirosos". En el posteo, Milei utilizó un lenguaje violento, al igual que ya lo hizo contra la comunidad LGBTI+, las mujeres, artistas y los dirigentes políticos que no condicen con su línea política. Luego de no llegar a la despedida a cajón abierto del Papa Francisco en el Vaticano, Milei volvió a cargar contra la prensa al afirmar que "la gente no odia lo suficiente a los periodistas", la misma oración que expresó el mandatario antes del cobarde ataque.

Además, el director de El Destape cruzó a Luis Majul, quien hace algunos días había acusado a Navarro de ser "un operador que dice que trabaja de periodista". De esta manera, el periodista le respondió: "Me cuesta tomarlo como una opinión personal por la relación que tiene Majul con el Gobierno", ya que "le hizo más de una docena de notas" y solamente "dice las cosas que dice que le digan".

"Hago responsable al Presidente por lo que me pasó y lo que me pueda pasar, y también a Luis Majul, que se ocupa de marcar", afirmó. Repetir insultos y agravios contra distintos colectivos sociales, dirigentes políticos y periodistas desde los discursos oficiales no hace más que generar un clima de violencia cotidiana en la sociedad.

La violenta agresión contra Navarro generó una ola de repudios desde distintos sectores de la política, el sindicalismo y los medios de comunicación. Diputados y senadores expresaron su solidaridad. Desde el peronismo hasta la izquierda y también desde el socialismo y radicalismo repudiaron lo sucedido. En ese sentido, Navarro agradeció los mensajes de preocupación de colegas, artistas, y todos de aquellos que le escribieron.

A su vez, dijo que habló con "varios periodistas", quienes le manifestaron su preocupación: "Vamos a tener que cuidarnos más". "Esto nos genera miedo y el miedo genera silencio. El golpe en mi cabeza fue el golpe de cualquier periodista crítico", advirtió Navarro.