Roberto García Moritán fue a una marcha de la izquierda y lo increparon: "No tenés vergüenza"

El legislador del PRO fue echado de una marcha organizada por el Polo Obrero en el Obelisco. Lo acusaban de "cheto" y "antipiquetero". El descargo de Moritán en sus redes sociales.

El legislador porteño Roberto García Moritán asistió a una marcha organizada por el Polo Obrero en la zona del Obelisco y fue echado por los asistentes, quienes lo acusaron de "cheto" y "antipiquetero". Lo cierto es que Moritán tiene un discurso contra los piquetes, afirmando que "el libre tránsito es un derecho constitucional" y que "quienes trabajan y producen somos los que pagamos los impuestos que permiten los subsidios".

Ahora, el legislador de Juntos por el Cambio en Ciudad de Buenos Aires decidió asistir a una protesta en el centro porteño, convocada a raíz de las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el plenario de la CTA en relación a los movimientos sociales y los planes sociales.

Pero Moritán no fue bien recibido en la marcha: en un video que publicó en sus redes sociales se puede ver cómo, en un principio, hay personas que le piden alguna foto, pero luego un militante del Polo Obrero le dice que es un antipiquetero, que "no tiene nada que hacer ahí" y que se retirara. Mientras tanto, el legislador les intentaba explicar que el había ido "a escuchar a la gente",.

Después, el empresario hizo un descargo en sus redes sociales, indignado por la situación y sin entender por qué algunas personas repudiaban su presencia, pese a que en varias oportunidades demostró su rechazo hacia los piquetes y las luchas de los movimientos sociales.

“Esto me pasó hoy en el corte de la 9 de Julio: decenas de mujeres se acercaron a contarme sus problemas y pedir fotos. A los CEOs de la pobreza no les gustó nada y me echaron a los gritos mientras a ellas las agredían por haberme escuchado. ¿Saben por qué pasa esto? Porque los CEOs de la pobreza viven de vender que son los únicos que se interesan por los pobres. No quieren que nadie ayude, resuelva o escuche. Si se acaba la pobreza, se les acaba el curro. Acá quedaron expuestos”, denunció García Moritán en su cuenta de Twitter junto al video.

La postura antipiquetes de García Moritán

"Los piquetes no ocurren en ningún lugar del mundo, sólo en la Argentina. El libre tránsito es un derecho constitucional y los que trabajamos y producimos somos los que pagamos los impuestos que permiten los subsidios. La clase política le tiene miedo a los piquetes, pero hoy la sociedad está pidiendo otra cosa. Los piquetes perdieron el interés genuino que tenían en su inicio, hoy son extorsivos", expresó Moritán en febrero de este año.