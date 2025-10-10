El diputado liberal Ricardo López Murphy opinó en El Destape 1070 sobre el salvataje económico del Tesoro de los Estados Unidos que el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunciaron este jueves por u$s20.000 millones de dólares. Aseguró que "no lo esperaba" y que además "no esperaba una ayuda de esta magnitud". Comparó el préstamo de hoy con el que recibió el ex presidente Mauricio Macri en 2018, a lo que opinó que "han intervenido sin que se supiera la magnitud, casi sin reglas".

El legislador nacional dijo también estar sorprendido por la compra de pesos que confirmó que propio Bessent. "Hoy salió un banco comercial por orden del Tesoro a comprar pesos", dijo López Murphy, a lo que en línea con su seguidilla de sorpresas por el préstamo norteamericano afirmó que "nunca esperé que fueran a intervenir en el mercado del peso".

Respecto a lo que "el país necesita hoy", el diputado indicó que "Argentina necesita superávit externo, en línea con lo que pidió hoy Georgieva", pero que "con tasas extravagantes, no logramos que la gente quiera bonos argentinos". Responsabilizó a los gobiernos anteriores como cómplices de esa desconfianza, incluyendo a la gestión de Mauricio Macri. "Macri subestimaba su crisis como la subestimó Milei", afirmó.

López Murphy sobre la situación de las listas del oficialismo: "Las listas de LLA han sido catastróficas"

"Los fracasos que han tenido, Pareja y Reichardt... Las listas han sido catastróficas", afirmó el diputado López Murphy sobre el armado de listas del oficialismo para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Respecto a sus votos en el Congreso a contramano de lo que el presidente Milei pidió a sus aliados, afirmó que "yo tuve un enorme desencuentro con el gobierno por no respetar una norma que todos dijimos que íbamos a respetar".

Sobre la interna que tiene el oficialismo entre las diputadas Lilia Lemoine y las ex libertarias Marcela Pagano y Lourdes Arrieta, López Murphy considera que "las fuerzas del presidente son muy heterogéneas y muy contradictorias", porque "lo que es difícil explicar es por qué van Pareja, el 'Nene' Vera y su hija en el oficialismo". "Ustedes vieron el escándalo que hay para evitar que no se corran los candidatos. Es un papelón", agregó.

"Y es un papelón sobre todo querer cambiar las listas a quince días de la elección. ¿De dónde vamos a sacar la plata para eso?", concluyó López Murphy respecto a la polémica alrededor de quiénes serían los que encabecen la lista de LLA a partir del corrimiento de José Luis Espert por el escándalo narco que lo compromete por lavado de activos.