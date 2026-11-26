El Juzgado Federal N°2 de Azul hizo lugar a la medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó frenar todos los despidos y modificaciones perjudiciales de los trabajadores del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). El pronunciamiento establece que, si hubo desvinculaciones, deben reinstalarse, y que la obra social tiene que seguir funcionando. "Seguimos poniéndole límites al autoritarismo" de Javier Milei, señaló el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, tras dar a conocer la resolución.

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El gobierno de Javier Milei formalizó el proceso de disolución e inicio de IOSFA a través del Decreto 1286/2026. A partir de ese cambio, IOSFA dictó el 29 de octubre la Disposición DI-2026-709, mediante la cual sostuvo que las designaciones realizadas en 2023 no habían constituido un procedimiento de ingreso a la planta permanente ni otorgaban a esos agentes el derecho a la estabilidad laboral. En consecuencia, trabajadores de distintas dependencias recibieron notificaciones de desvinculación con fecha de efectivización prevista para el 30 de noviembre.

La polémica decisión afecta a trabajadores de la obra social de las Fuerzas Armadas de la localidad y de todo el país, muchos de ellos con décadas de antigüedad. Sin embargo, tras el amparo presentado por el gremio en Azul, jurisdicción que abarca a las delegaciones de esa ciudad y de Tandil, donde ya se habían emitido avisos de cesantía, la Justicia falló en favor de los trabajadores y las familias afiliadas, garantizando la continuidad de los empleos y la cobertura de salud mientras se resuelve la cuestión de fondo.

En su resolución, el Juzgado N°2 ordenó a IOSFA suspender los efectos de la Disposición y abstenerse de ejecutar desvinculaciones, bajas o modificaciones perjudiciales en la situación laboral de los trabajadores alcanzados. Aguiar celebró el fallo al asegurar que "la resistencia activa de los trabajadores" y el sindicato "le puso un freno a la ARBITRARIEDAD, al TOTALITARISMO, al AVASALLAMIENTO permanente de derechos laborales en el Estado".

Luego, apuntó directamente contra la "destrucción" del organismo que impulsan el presidente Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. A través de su cuenta de X, el dirigente gremial redobló las críticas contra el Ejecutivo nacional y ratificó la continuidad del plan: "Es la lucha de los estatales la que le pone un freno al ajuste del Gobierno. No pueden hacer lo que quieren. Hay derechos y hay leyes que tienen que ser respetadas. Los vamos a hacer entender que no pueden GOBERNAR AL MARGEN DE LA LEY Y CONTRA LA CONSTITUCIÓN NACIONAL. Si quieren ahorrar, que echen a los miles de ÑOQUIS VIP que ya entraron con este Gobierno".

Aguiar advirtió que el fallo judicial no implicará una pausa en los reclamos sindicales frente al deterioro del poder adquisitivo en el sector público: "Celebramos este nuevo triunfo en la Justicia, pero tiene que quedar claro que vamos a seguir peleando. NO LES VAMOS A DAR TREGUA A LOS BANDIDOS QUE ESTÁN EN LA ROSADA y ahora vamos por la recuperación de todos los salarios", recordó.

ATE anunció medidas de fuerza en aeropuertos durante todo diciembre

Los trabajadores estatales de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) anunciaron que realizarán medidas de fuerza durante todo el mes de diciembre en aeropuertos de todo el país, en reclamo al Gobierno nacional por mejoras salariales, operativas y de financiamiento: pueden incluir "paro a la japonesa", retención de tareas y paro total de actividades.

El anuncio fue difundido por Marcelo Belelli, coordinador nacional del sindicato de estatales en ANAC y secretario gremial de ATE en el Aeropuerto de Ezeiza, a través de sus redes sociales, donde compartió un comunicado para "exigir fin al congelamiento salarial".

Las protestas previstas para diciembre pueden incluir "paro a la japonesa", retención de tareas y paro total de actividades, según precisó el espacio gremial. Desde ATE ANAC señalaron que la medida se adoptó "después de la absoluta falta de convocatoria por parte del Gobierno Nacional para discutir los problemas que hoy ahogan a los trabajadores y desfinancian al organismo".

En el texto difundido esta semana, calificaron como "injusto y discriminatorio" que en otras dependencias estatales "se pueda discutir mejoras salariales, mejoras operativas y financiamiento, mientras que ANAC mantenga a sus trabajadores con un sueldo que presenta apenas el 50% de la actividad aeronáutica en todas sus facetas".

Asimismo, remarcaron que no se convocan paritarias del sector desde hace tres años y denunciaron: "sufrimos un congelamiento salarial desde hace 10 meses". Sobre el rol del organismo, recordaron que es la "autoridad aeronáutica que regula, controla, fiscaliza y presta tareas fundamentales en las emergencias aéreas" y alertaron sobre un "desfinanciamiento profundo".

Según el comunicado, la ANAC recauda más de 230.000 millones de pesos anuales, de los cuales ingresa a sus arcas propias "poco más del 30%" para solventar tareas operativas imprescindibles.