El gobierno de Milei analizaría postergar hasta enero el pago del segundo medio aguinaldo de una parte de los trabajadores del sector público nacional, según la denuncia de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que aseguró haber obtenido información en distintas dependencias públicas sobre una iniciativa que estaría bajo evaluación del Ministerio de Economía. La cartera que conduce Luis Caputo salió a desmentirlo, pero la tensión crece con el gremio que conduce Rodolfo Aguiar.

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Según el sindicato, la medida alcanzaría a los empleados estatales que perciben salarios superiores a $1.500.000 y permitiría trasladar al próximo año una erogación estimada en alrededor de un billón de pesos. Frente a este escenario, el gremio exigió que el Sueldo Anual Complementario (SAC) se abone antes de las fiestas y advirtió que podría avanzar con ocupaciones de organismos públicos.

La supuesta postergación se produciría en un momento en el que el Ejecutivo busca sostener el equilibrio de las cuentas públicas y cumplir con las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). De acuerdo con las estimaciones difundidas por ATE, el déficit primario de diciembre podría superar los $3,6 billones, mientras que el resultado financiero negativo excedería los $4,1 billones. En ese contexto, el traslado del pago de una parte de los aguinaldos permitiría reducir los desembolsos del último mes del año y llevar esa obligación a enero.

El Destape se comunicó con el Ministerio de Economía. Voceros del Palacio de Hacienda aseguraron que la denuncia del gremio estatal es "completamente falso". Minutos después, el secretario de Hacienda Carlos Guberman salió al cruce de la denuncia de ATE: "Nunca se dejó ni se va a dejar de pagar salarios, jubilaciones, asistencia social o cualquier gasto relevante en tiempo y forma".

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, responsabilizó al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, por la iniciativa que, según el sindicato, se encuentra en evaluación. El dirigente sostuvo que el Ejecutivo pretende utilizar el calendario de pagos salariales para mejorar el resultado fiscal de diciembre, a costa de postergar ingresos de los trabajadores. “Quieren dejar a la gente sin aguinaldo para que les cierre un asiento contable. La perversidad de Milei y Caputo no tiene límites. Juegan con las necesidades de los trabajadores y sus familias”, afirmó Aguiar en el comunicado difundido por la organización gremial.

Qué sabe ATE del supuesto intento de postergar el pago del aguinaldo

De acuerdo con la denuncia de ATE en distintas dependencias públicas, el Ministerio de Economía proyectaría trasladar a enero el pago del segundo SAC de los empleados nacionales que cobren más de $1.500.000. El monto total involucrado rondaría el billón de pesos, una cifra que, de concretarse la medida, dejaría de formar parte de los desembolsos de diciembre para incorporarse a las obligaciones del mes siguiente.

El sindicato vinculó esta posibilidad con el programa de ajuste del Gobierno y cuestionó el impacto que las políticas salariales tuvieron sobre los ingresos de los empleados públicos. “Con la complicidad de UPCN han recortado todos los salarios en el sector público, han destrozado el poder adquisitivo de trabajadores que tienen que contar los billetes y aún así no pueden llegar a fin de mes, y ahora los van a dejar sin aguinaldo”, sostuvo el titular de ATE.

La discusión tiene una dimensión económica que excede el cambio de fecha de acreditación. Para los trabajadores alcanzados, el aguinaldo representa un ingreso que suele destinarse al pago de alquileres, deudas y gastos familiares, además de las compras vinculadas con Navidad y Año Nuevo. Una postergación hasta enero modificaría esas previsiones y obligaría a reorganizar los compromisos asumidos para diciembre. Aguiar también cuestionó que el Gobierno pueda disponer unilateralmente del momento en que se paga un componente del salario. “No pueden pagar cuando quieran, porque el Sueldo Anual Complementario es un derecho, no una limosna. Exigimos el pago completo del aguinaldo antes de las fiestas. Los trabajadores tienen que tener previsibilidad”, afirmó.

El reclamo de ATE se apoya en la normativa que establece los plazos para la liquidación del Sueldo Anual Complementario. El artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo dispone que la segunda cuota debe abonarse con vencimiento el 18 de diciembre de cada año. La primera mitad del aguinaldo, en tanto, tiene como fecha de vencimiento el 30 de junio. Cada cuota equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto durante el semestre correspondiente. Para el segundo pago se toma como referencia el salario del período julio-diciembre, con los ajustes que correspondan si la liquidación inicial se realizó sobre una estimación.

No obstante, el empleo público nacional comprende distintos regímenes laborales y no todos los trabajadores se encuentran necesariamente alcanzados de manera idéntica por la Ley de Contrato de Trabajo. Por eso, el análisis sobre la legalidad de una eventual modificación debe contemplar las normas específicas que regulan cada vínculo laboral. ATE señaló que el aguinaldo se viene liquidando habitualmente entre el 18 y el 23 de diciembre y cuestionó que el Gobierno evalúe modificar ese cronograma. Para el gremio, el pago en enero implicaría alterar una previsión salarial que los trabajadores incorporan a sus presupuestos familiares y que tiene especial importancia durante las fiestas de fin de año.