El anuncio fue difundido por Marcelo Belelli, coordinador nacional del sindicato de estatales en ANAC y secretario gremial de ATE en el Aeropuerto de Ezeiza

Los trabajadores estatales de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) anunciaron este lunes que realizarán medidas de fuerza durante todo el mes de diciembre en aeropuertos de todo el país, en reclamo al Gobierno nacional por mejoras salariales, operativas y de financiamiento: pueden incluir "paro a la japonesa", retención de tareas y paro total de actividades.

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El anuncio fue difundido por Marcelo Belelli, coordinador nacional del sindicato de estatales en ANAC y secretario gremial de ATE en el Aeropuerto de Ezeiza, a través de sus redes sociales, donde compartió un comunicado para "exigir fin al congelamiento salarial".

¿Qué medidas de fuerza y reclamos impulsan en la ANAC?

Las protestas previstas para diciembre pueden incluir "paro a la japonesa", retención de tareas y paro total de actividades, según precisó el espacio gremial. Desde ATE ANAC señalaron que la medida se adoptó "después de la absoluta falta de convocatoria por parte del Gobierno Nacional para discutir los problemas que hoy ahogan a los trabajadores y desfinancian al organismo".

En el texto difundido este lunes, calificaron como "injusto y discriminatorio" que en otras dependencias estatales "se pueda discutir mejoras salariales, mejoras operativas y financiamiento, mientras que ANAC mantenga a sus trabajadores con un sueldo que presenta apenas el 50% de la actividad aeronáutica en todas sus facetas".

Asimismo, remarcaron que no se convocan paritarias del sector desde hace tres años y denunciaron: "sufrimos un congelamiento salarial desde hace 10 meses". Sobre el rol del organismo, recordaron que es la "autoridad aeronáutica que regula, controla, fiscaliza y presta tareas fundamentales en las emergencias aéreas" y alertaron sobre un "desfinanciamiento profundo".

Según el comunicado, la ANAC recauda más de 230.000 millones de pesos anuales, de los cuales ingresa a sus arcas propias "poco más del 30%" para solventar tareas operativas imprescindibles.

¿Qué ocurrió en Ezeiza y qué piden sobre seguridad operacional?

El conflicto tiene como antecedente inmediato el "paro a la japonesa" realizado hace diez días, que generó demoras en vuelos que partían desde Ezeiza durante la mañana del viernes 13 de noviembre.

Sobre esa instancia, el comunicado indicó: "tomamos una semana de plazo luego de la última medida de fuerza con la expectativa de transitar una salida al conflicto, pero el único contacto oficial del Gobierno nacional fue amenazas con denuncias penales a los trabajadores".

Pese al conflicto, Belelli aseguró que durante las protestas de diciembre se respetarán "los criterios de esencialidad y los servicios mínimos para resguardar la seguridad operacional mientras reclamamos por nuestros derechos laborales", y reclamó al Estado nacional el cumplimiento de las últimas auditorías internacionales vinculadas a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).