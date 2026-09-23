Más de 80 puestos de trabajo en riesgo en los hoteles de la ex IOSFA

Unos 80 trabajadores contratados de los hoteles de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) en Mar del Plata podrían quedar sin empleo a partir del 30 de septiembre, en el marco del vaciamiento de la cobertura sanitaria de los uniformados.

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El delegado de ATE de los hoteles de OSFA en Mar del Plata y jefe de cocina del Hotel Tierra del Fuego, Aldo Albes, aseguró en una entrevista con El Destape 1070 que los trabajadores atraviesan una situación de “incertidumbre importante” y sostuvo que no reciben respuestas ni del Gobierno, ni de la obra social, ni del Ministerio de Defensa: “Los mismos administradores no saben lo que está pasando. No tienen ninguna respuesta. Lo único que tienen son rumores”.

El delegado explicó que el 30 de septiembre vencen los contratos de alrededor de 80 trabajadores que realizan tareas correspondientes a cargos de planta permanente: “Tenés gente de también más o menos 20 años de antigüedad que están en esta modalidad”.

El propio Albes señaló que lleva 20 años de antigüedad y que su esposa trabaja hace 24 años en el Hotel Antártida: “Formamos parte de lo que es la dotación inicial, que hoy en día es una pseudoplanta permanente, pero no está garantizada tampoco la continuidad”.

Sobre la situación de los hoteles, denunció que OSFA, que nació con la disolución de IOSFA, dejó de garantizar los recursos necesarios para su funcionamiento: “Hoy tenés un grado de abandono de parte de IOSFA hacia el hotel en el que no podés comprar ni siquiera un cajón de pollo para abrir el restaurante”.

Además, contó que recibieron una disposición que establece el cierre económico del establecimiento: “No se puede facturar más porque es como que IOSFA le retira el dinero para poder comprar o emitir facturas”.

Y agregó: “No puede alojar gente y tampoco puede abrir sus puertas. Es como si hubieran apagado el hotel”.

Albes sostuvo que el hotel tenía reservas para octubre y noviembre y que esos fondos fueron devueltos: “Devolvieron las reservas de dinero que tenía el hotel depositado, que cubrían prácticamente todo octubre y noviembre con el hotel lleno”.

También denunció un cambio en el manejo de los recursos de los hoteles: “En junio IOSFA vació las cuentas del hotel y les dijo: ‘A partir de ahora, finánciense solos con su propia venta. Nosotros garantizamos los sueldos’”.

El delegado vinculó además el deterioro de la ex IOSFA con problemas en las prestaciones médicas. En su caso particular, contó que él y su esposa son afiliados y tienen un hijo de 11 años con discapacidad, que padece epilepsia y tiene TEA.

“No tener la medicación que toma mi nene, que también es epiléptico. A ese extremo y tener que pagar algo que por ley te lo da gratuito porque tiene certificado de discapacidad”, relató.

Albes explicó que en algunas oportunidades debió comprar por su cuenta medicamentos que deberían estar cubiertos por la obra social: “Tener que ir a comprar una medicación que sale 200 mil pesos”.

Según relató, también sufrió demoras en la entrega de medicamentos: “Vas a la farmacia a buscar una medicación, hacés todos los trámites para que esté, y de la farmacia te dicen: ‘Perdonanos, pero no teníamos habilitada la compra. Va a llegar el viernes’. Yo tenía medicación para dos días”.

El delegado sostuvo que el deterioro no comenzó con la actual conducción del organismo, sino que se inició durante la gestión anterior y se profundizó posteriormente. “La responsabilidad que tienen es que hubo un mal financiamiento, un mal manejo de fondos, un vaciamiento de la obra social, no solamente de los hoteles”, afirmó.

En ese sentido, Albes ubicó el inicio del proceso durante la gestión de Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa y sostuvo que posteriormente “se fue incrementando” con sus sucesores: “Empezaron con los manotazos de ahogado. Se sacó un crédito a un fondo militar, creo que eran alrededor de 40 millones de dólares, que iban a ser utilizados en compra de insumos médicos (...) y terminó siendo usado para pagar gastos de droguería, gastos corrientes, deuda”.

Finalmente, el delegado remarcó que la situación afecta a miles de afiliados y trabajadores: “Así como me pasa a mí, le pasa a miles de afiliados y aparte ahora tenemos que sumarle los trabajadores también que se quedan en una ciudad que está comprometida con el desempleo”