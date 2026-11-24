La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) repudió la visita del magnate británico Joe Lewis a la ciudad de Bariloche, quien aterrizó su helicóptero privado en el helipuerto delimitado para vehículos de emergencia y destinados a incendios forestales. El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que el empresario "no es bienvenido ni en Bariloche ni en ningún otro lugar de la Argentina", ya que "es un usurpador que hace más de 20 años se apropió del lago que era de todos".

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De la aeronave descendieron el propio Lewis y el administrador de su estancia, el barilochense Nicolás Van Ditmar. Tras conocerse las imágenes de su arribo, Aguiar profundizó sus críticas sobre el control territorial en la región patagónica: "Se quedó con nuestras tierras, ríos, lagos y con toda nuestra agua. No podemos permitir que venga a pasearse por Bariloche como si fuera un rey".

El secretario general de ATE responsabilizó directamente al presidente Javier Milei por la situación de impunidad denunciada por organizaciones locales. "En vez de cuidar a Lewis tiene que cuidar a los argentinos. Basta de proteger a los usurpadores. El Gobierno tiene que hacer cumplir la ley. No estamos hablando de un turista, estamos hablando de un ladrón que se pasea por un pueblo que no puede entrar al Lago Escondido. Esto es impunidad total", afirmó.

Desde mediados de los 90, Lewis se quedó con alrededor de 12.000 hectáreas con acceso al cuerpo de agua en la zona de Lago Escondido, provincia de Río Negro, mediante sociedades como Hidden Lake S.A, pese a que la Constitución Nacional y la Constitución Provincial expresan que se debe garantizar la llegada allí.

Su propiedad fue eje de litigios por presuntas irregularidades en la compra de tierras en zona de frontera, el acceso público al lago y reclamos de organizaciones sociales, políticas y sindicales. En enero de 2026 se reportó un acuerdo conciliatorio entre el Estado nacional y la empresa que cerró el reclamo de lesividad iniciado en 2023.

Extranjerización de tierras en la Patagonia: alerta por la soberanía nacional

El episodio en Bariloche se inscribe en un escenario más amplio de reconfiguración normativa impulsada por la administración de Milei en torno al régimen de tierras y bienes naturales. Diversos sectores advierten que las modificaciones sobre la protección de glaciares y el intento de derogación de la Ley de Tierras —que establece límites a la extranjerización del suelo y prohíbe la figura de testaferros— apuntan a consolidar la transferencia de recursos estratégicos hacia capitales extranjeros vinculados a las industrias tecnológicas y de defensa, principalmente de Estados Unidos.

Esta ofensiva desregulatoria tiene como antecedente directo el Decreto 820/2016, firmado por Mauricio Macri en junio de 2016, que funcionó como punta de lanza para modificar de facto la Ley de Tierras. Aquella norma eliminó los controles cruzados entre la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP destinados a prevenir maniobras de lavado de activos a través de guaridas fiscales, al tiempo que flexibilizó las condiciones de acceso a predios con cuerpos de agua.

La autoría material de ese decreto recayó en el estudio jurídico Brons & Salas, entonces ubicado en Maipú 1210 de la Ciudad de Buenos Aires, la misma firma y dirección vinculadas al representante legal de Hidden Lake y donde se constituyó la sociedad Bahía Dorada S.A., que en los papeles figuró a nombre de Van Ditmar.

Bajo ese paraguas normativo se consolidó el avance de empresarios británicos, qataríes y de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) sobre extensas zonas de la Patagonia. En Río Negro, capitales emiratíes adquirieron cerca de 50.000 hectáreas, mayormente a partir de 2017, mediante una red de testaferros locales y extranjeros. Sin embargo, esa expansión no figura reflejada en el Registro Nacional de Tierras Rurales, donde apenas constan 4.928 hectáreas declaradas bajo esa nacionalidad, pese a que en los hechos controlan amplias superficies ubicadas en zonas de seguridad de frontera, áreas protegidas y territorios ricos en ríos y lagos.

En esa misma línea se inscriben la sociedad entre capitales de los EAU y el propio Lewis, quien les vendió una pista de aterrizaje sobre la costa rionegrina, con el aval del gobernador Alberto Weretilneck, así como la conformación de un nuevo enclave de acceso restringido en El Calafate, con el visto bueno del mandatario santacruceño Claudio Vidal.

El trasfondo de esta disputa territorial también se conecta con el tablero geopolítico global: tanto Qatar como los Emiratos Árabes Unidos integran Pax Silica, una alianza impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para asegurar cadenas de suministro clave en el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) y el despliegue de mega centros de datos (data centers), un escenario en el que también cobra relevancia el interés y la presencia en la Argentina de referentes tecnológicos como Peter Thiel.