Mientras se enfría cada vez más la relación entre Javier Milei y Patricia Bullrich, hay otro alto funcionario del Gobierno se defiende de críticas internas. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, salió a autodefinirse como un "plomero" que "se mete en la mierda" y lanzó dardos contra Luis Caputo y su equipo económico: "La macro es para vagos".

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"Los de la macroeconomía están siempre discutiendo lo mismo", dijo Sturzenegger en un reportaje para el medio Revista Seúl.

En la entrevista, el funcionario fue consultado sobre qué piensa de aquellos que lo critican por ser "obsesivo" y "poco pragmático" en sus tareas. "El insulto que me hacen es que soy académico, 'sos de pizarrón, te falta calle'. Yo digo que soy al revés. Yo digo que soy el plomero", contestó.

Y luego siguió: "Es cierto que tengo una conceptualización teórica. Pero en este Gobierno el rol que tengo es el de plomero. El flaco que se mete en la cloaca, en la mierda, el flaco que habla con la gente en la calle, el que recibe el mail que dice 'esto me rompe las pelotas' y el que mira un artículo perdido en una ley, eso sí, bastante obsesivo".

Para Sturzenegger, que se jacta de haber hecho 18.000 desregulaciones, muchas contenidas en el DNU 70, la Ley Bases y la Reforma Laboral, su equipo es el que hace el trabajo "más terrenal" de todos los ministerios.

"Nos metemos en el barro a fondo. A veces se te rompen los caños... pero bueno, muchas veces la gente trata de descalificarte diciendo 'sos áulico, sos académico", planteó.

El ministro aseguró que desarrolla su rol en el Gobierno en contacto con la "microeconomía", a diferencia de otros cargos anteriores, como cuando fue secretario de Política Económica durante el Gobierno de la Alianza en 2001 o como presidente del BCRA en la gestión de Mauricio Macri entre 2015 y 2018

"La macroeconomía es para vagos"

Fue al contar una anécdota sobre su trabajo en el Régimen de Navegación Marítima (Reginave) que deslizó un mensaje críptico contra otras áreas del Gobierno, más puntualmente hacia quienes están detrás de los indicadores macroeconómicos.

"Trabajamos ocho meses con el Ministerio de Seguridad. Mi contraparte del Ministerio, un cientista político, cuando terminamos me dice: 'Yo la verdad que pienso que la macroeconomía es para vagos'. Claro, me dice, 'la macroeconomía son 10 palabras: miran la tasa de interés, el tipo de cambio, la inflación y ya está'. Nosotros acá tuvimos que ver 800 cosas. Desde la certificación del salvavidas al equipo electrógeno", lanzó.