“Nos van a cagar”: Milei ya tiene otra vice y Bullrich va por la presidencia

Estalló todo entre los Milei y Patricia Bullrich en las últimas horas. Karina Milei empuja para que la compañera de fórmula sea una aliada suya. "Pato" cree que la van a traicionar y va por la presidencia: quiere enfrentar al mandatario en las PASO.

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"Estamos podridos. Nos van a cagar, nos van a dejar sin nada. Entonces si no van a dejar sin nada, vamos por todo", reveló a El Destape una persona del primer anillo de confianza de Bullrich.

En el entono de Pato quieren ir "gramo por gramo hasta llegar al kilo". "Si llegamos a los 500 gramos es Presidenta", afirman en el entorno de la senadora en una metáfora sobre la acumulación que está haciendo Bullrich.

En el entorno de la jefa del bloque de LLA en la cámara alta niegan que sea una estrategia para terminar apoyando a Milei en un balotaje contra un peronista y darle los votos como en 2023.

"No queremos que nos operen más en el menemismo. No queremos más sumisión. Estamos cansados de que lleguen todos los proyectos a la cámara para votar a libro cerrado y que no conozcamos las leyes que van a salir. Se acabó", expresó con énfasis un bullrichista a este portal.

El objetivo de mínima de Bullrich es crecer, competir y armar el bloque más grande posible para 2028 de propios. "Podemos tener hasta un bloque de 10 diputados", dicen en su entorno. Bullrich quiere poner sus condiciones, que se haga política como ella quiere y no depender de Karina Milei, dicen en su entorno que es la pretensión. Para ello necesita tener volumen para negociar para el próximo mandato de quien sea. Es es el objetivo más chico de "Pato" por el que se está moviendo ahora.

Sin embargo, la exministra de Seguridad va por por lo máximo: "Si nos metemos en un balotaje, puede ser Presidenta. Vamos a enfrentar a Milei en una PASO por adentro o por afuera", adelantaron a El Destape desde el bullrichismo.

Del otro lado, se cansaron de las especulaciones de la senadora. "No tiene nada. Sin Milei y sin Macri no puede hacer nada. Sola no existe", afirmaron desde el Gobierno a El Destape. "Se está subiendo el precio con dos cuatro y un cinco. No tiene capacidad de armar nada. Está rodeada de incapaces", afirman en referencia al truco.

En La Libertad Avanza cayeron muy mal los dichos del viernes de Juan Pablo Arenaza, principal armador de Bullrich, que dijo en Futurock: "Hoy trabajamos para que Patricia sea una gran senadora. La política es muy dinámica, puede cambiar todo de un día para el otro. Miren el caso del presidente de Paraguay, la semana pasada tenía 62% de imagen positiva".

"Lo que dijo Arenaza es criminal", lanzaron desde la órbita violeta ante El Destape. Y creen que hay que armarle a Bullrich un video con la canción "Traicionera" de Sebastián Yatra. ¿Se viene?

Mientras, Karina Milei ya exhibe a su preferida para que sea la compañera de fórmula de Javier Milei: la senadora neuquina Nadia Márquez. La pastora evangélica es de las preferencias no solo de Karina sino también de los Menem: "Es el perfil perfecto. Es muy querida internamente. Es violeta pura, del interior, sigue la agenda del Presidente y sabemos que no nos va a cagar. Ideal", dicen en el karimenemismo.

Bullrich con estos movimientos se dio cuenta que la van a dejar sin nada, tal cual filtra su entorno. Y en el Gobierno lo ratifican: la vice no va a ser ella. Estallido total interno.