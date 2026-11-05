En medio de la crisis por la derrota de Trump, en el Gobierno "rezan" para que el Papa no baje un mensaje político contra Milei

Javier Milei recibe al papa León XIV en uno de sus peores momentos políticos. Acaban de perder las elecciones sus dos aliados, Donald Trump y Flávio Bolsonaro, y está a punto de caer su socio paraguayo, Santiago Peña. El Gobierno se encuentra en plena crisis. Y "rezan" para que el Sumo Pontífice no baje un mensaje político que incomode a la administración libertaria.

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La estrategia de Pettovello para "encapsular" la voz del Vaticano en medio de la crisis

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La que tomó la posta fue la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que esta semana sorprendió con una serie de declaraciones donde afirmaba que el Papa no iba a dar un mensaje político. “La verdad es que, tanto hablando con la Iglesia argentina como con la gente del Vaticano, ellos no tienen ninguna intención de dar ningún mensaje político”, afirmó.

Ni la Iglesia ni el Vaticano confirmaron estas novedades. De hecho, el vocero de Milei, Adrián Ravier, en conferencia de prensa le respondió a El Destape que no estaba al tanto de esa información. "Hay especulaciones periodísticas sobre las palabras del Papa en la Argentina. Nosotros no podemos adelantarnos a las afirmaciones que hará, si será crítico de la gestión del Gobierno, si puntualizará sobre la situación social. Estaremos atentos a lo que el Papa tenga para decir. Realmente, estamos muy contentos de recibirlo", dijo apenas el vocero presidencial.

Incertidumbre en la Casa Rosada: el temor a las críticas del Pontífice por la pobreza

Por otro lado, la ministra Pettovello además dijo: “La Iglesia obviamente que va a hablar de los temas de la Iglesia, que tienen que ver con lo pastoral, que tienen que ver con la protección de los vulnerables y con la pobreza”.

Es la idea que espera el Gobierno: que León XIV se dedique plenamente al tema clerical. De esa manera intenta encapsular las palabras del Papa. Sin embargo, hay incertidumbre por los dichos que puedan generar controversia en el Gobierno y lo obliguen a Milei y sus ministros a salir a responderle.

Pettovello abrió una interna en el Gobierno cuando afirmó que en el Vaticano no tienen "quejas", pero solo del Ministerio de Capital Humano que ella conduce. En otros despachos hubo ruido para con esas declaraciones de la funcionaria.

La interna en el Gabinete: ¿Pettovello se encamina a la fórmula de Milei para 2027?

Hoy la ministra es una de las principales candidatas a ser la compañera de fórmula de Milei en 2027. En esta visita del Papa también se pone en juego este dato.

"La verdad que no están en desacuerdo (en el Vaticano) con la labor que, por ejemplo, vino haciendo el ministerio (Capital Humano). Siempre hay alguna cuestión para mejorar. Pero yo no hablo de las otras carteras, yo hablo de la mía. Me parece algo muy irrespetuoso ponerme a hablar de un tema que yo no manejo”, dijo Pettovello a una radio hace días.

Asimismo, la ministra aseguró: “En cuanto a lo que se maneja en el Ministerio de Capital Humano, no hay quejas. Pero por supuesto que ellos saben que nosotros seguimos trabajando y que la tarea no está hecha. Pero tenemos un diálogo interesante. Yo los escucho, ellos me escuchan y la relación es buena y fluida”.

¿Qué reclamos llevará la Iglesia ante el Congreso y el Gobierno?

A horas de la visita del Papa, la Iglesia realizó movimientos sobre un tema complejo para Milei: el juego y las apuestas. La Comisión Episcopal de Pastoral Social abrió una petición en https://Change.org y junta firmas para que el Senado vote el proyecto de ley de "Prevención de la Ludopatía y Regulación de las Apuestas Online" porque está a punto de perder estado parlamentario: vence el 30 de noviembre.

Desde la Iglesia, varios salieron a responder estas declaraciones de la ministra. Uno, por ejemplo, fue el sacerdote Juan Carlos Molina, que expresó este jueves en Futurock: "Esto es una extensión del mensaje de Francisco. El Papa va a bajar línea y va a pegar fuerte. Por supuesto que los Papas hacen política y hablan contra el Gobierno. Por eso tienen tanto miedo, por eso está tan mal encapsulado", aseguró el también diputado nacional.