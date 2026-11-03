Karina Milei suspendió la reunión de mesa política pautada para hoy y no tiene prevista reagendarla para la semana. Mientras, Patricia Bullrich aprovechó la postergación y lanzó una sugestiva foto y un tuit contra el Gobierno.

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Visita papal y viaje a EE.UU.: los motivos detrás de la suspensión de la reunión de la Mesa Política

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"Por cuestiones de agenda vinculadas a la organización de la visita del Papa León XIV, sumado a la ausencia de algunos integrantes de la mesa política, se suspende la reunión prevista. Las ausencias son de Ignacio Devitt y Lule Menem, que se encuentran en EEUU como parte de la comitiva de veedores de las elecciones de medio término que se están celebrando el día de mañana. De momento, no hay nueva fecha de reprogramación del encuentro para esta semana", informaron desde Rosada ante El Destape.

De la mesa política participan la Secretaria General de Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el asesor presidencial Santiago Caputo, el Secretario de Comunicación, Fabián Fernández, la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General, Eduardo "Lule" Menem, y el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt. Hoy no pudo ser.

La "foto gabinete" de Bullrich y la frase que encendió las alarmas en el Gobierno

Bullrich aprovechó y reunió a todo su equipo. Y se encargaron de mostrar la foto del encuentro. Es la primera vez que hay imagen del "gabinete" bullrichista con todos sus alfiles, pese a que últimamente se juntan seguido, según contó un testigo del encuentro a El Destape.

Entre los participantes estuvieron el senador bonaerense y exintendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela; Gerardo Milman, asesor de ella en el Senado; el legislador porteño Juan Pablo Arenaza; los diputados Belén Avico, Sabrina Ajmechet, Alejandro Bongiovanni, Silvana Giudici, Damián Arabia, María Luisa Estevarena, Verónica Razzini, Carlos Almena, Mariano Campero, Patricia Vásquez, Lorena Petrovic y Martín Matzkin. El encuentro se dio a la misma hora que se suele hacer la reunión de mesa política que encabeza Karina. Gestos.

Hace horas se filtraron unas declaraciones fuertes atribuidas a Bullrich: "Yo soy como un piloto de Fórmula 1. Soy parte de un equipo. Los dos largamos la carrera. Milei es el piloto número uno. Y yo la número 2. Si el piloto 1 se va a boxes, yo sigo la carrera", habría afirmado en privado.

¿Qué le reclamó Patricia Bullrich a Luis Caputo tras los anuncios para pymes?

No fue el único palazo de Bullrich a los Milei. Hoy Luis Caputo anunció cuatro medidas para aliviar la presión financiera sobre las pymes y las empresas, con cambios en los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los planes de pago, la compensación de créditos fiscales y el acceso al financiamiento para la industria automotriz.

Bullrich se atribuyó el "poroto". Tuiteó la jefa del bloque del Senado de La Libertad Avanza: "El anuncio para aliviar la situación de las PyMEs es positivo. Es mirarlas a la cara y decirles: queremos llegar antes de que sea tarde. Lo planteé durante mucho tiempo porque, con cada empresario que hablaba, nos repetía lo mismo: los embargos están matando a las empresas".

Y siguió el mensaje de Pato: "Apoyar a quienes crean riqueza, invierten y generan trabajo es fundamental. En un momento difícil del proceso de estabilización, hacen falta medidas concretas que ayuden a mover la economía, sin volver a las recetas del gasto descontrolado ni al plan platita. Vamos a seguir acercando propuestas y trabajando para que el rumbo económico se traduzca en progreso y para que los resultados lleguen a todos".

Según pudo saber El Destape, este era un reclamo de hace un año de Bullrich ante los integrantes de la mesa política. No hubo conversación entre Pato y Caputo privada sobre este tema, confiaron en el entorno de la senadora, pero el ministro avanzó hacia los reclamos de ella. Un día fructífero para la ¿candidata a presidenta de la derecha en 2027?