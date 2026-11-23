La agenda del Gobierno de Javier Milei tendrá una semana clave en el Congreso para definir el rumbo electoral antes de las elecciones de 2027. El martes encabezará una nueva reunión de la Mesa Política, convocada por Karina Milei, en la que se definirán las prioridades parlamentarias: el Presupuesto 2027, la suspensión de las PASO y las negociaciones con los gobernadores. El miércoles 25, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentará su primer informe de gestión ante el Senado, donde deberá responder más de 1.600 preguntas de la oposición sobre economía, tarifas, jubilaciones, salud, discapacidad y obra pública.

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En tanto, el jueves 26 el Senado tiene previsto debatir el proyecto para suspender las primarias de cara a las elecciones de 2027, mientras Diputados podría avanzar con el tratamiento del Presupuesto. Seguí las noticias del gobierno de Javier Milie minuto a minuto