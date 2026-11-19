La Unión de Tranviarios Automotor (UTA) reclama un aumento del 10% en medio de las paritarias 2026 y con el riesgo de un nuevo paro de colectivos. Por el momento, se mantiene sin acuerdo con las cámaras empresariales. La diferencia entre el porcentaje que pretenden los choferes de colectivos y la propuesta de las patronales mantiene abierta la posibilidad de un paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

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La audiencia realizada el lunes 16 de noviembre terminó con un nuevo cuarto intermedio y sin una propuesta empresarial que permitiera acercar posiciones. Las cámaras habían ofrecido una suma extraordinaria de $60.000 no remunerativa para noviembre, junto con incrementos acumulativos del 1,7% para ese mes, 1,6% en diciembre y 1,5% en enero de 2027. El sindicato rechazó ese esquema y sostuvo que los montos no permiten recuperar los ingresos de los trabajadores frente a la evolución de los precios.

El reclamo del 10% marca la distancia entre las necesidades salariales que plantean los trabajadores y los porcentajes que las empresas están dispuestas a reconocer. La discusión, además, tiene un componente que excede la negociación entre empleadores y empleados: la UTA sostiene que parte de los recursos necesarios para afrontar la recomposición ya fue incorporada a los cálculos oficiales de costos del transporte, pero que ese reconocimiento no se tradujo en una mejora equivalente de los haberes.

Qué tiene que pasar para que no haya paro de colectivos

El eje de la negociación pasa por la magnitud de la recomposición salarial que necesitan los choferes para actualizar sus ingresos. El reclamo de un 10% que hacen los gremios se contrapone el ofrecimiento de las cámaras empresariales, que plantearon un esquema que combina una suma fija de $60.000 con tres incrementos porcentuales de aplicación escalonada. La propuesta de la patronal es de un 1,7% en noviembre, un 1,6% en diciembre y un 1,5% en enero de 2027, calculados sobre los salarios básicos y los viáticos vigentes en septiembre.

La diferencia entre ambos planteos se observa tanto en los porcentajes como en la modalidad de pago. Mientras el reclamo apunta a una recomposición de los ingresos, la oferta patronal incorpora una suma no remunerativa que no se integra al salario básico y que, por lo tanto, tampoco tiene el mismo efecto sobre los adicionales y los conceptos vinculados con la remuneración.

Los aumentos porcentuales ofrecidos, por otra parte, se distribuyen durante tres meses y parten de los valores salariales de septiembre. Esto significa que los trabajadores llegan a noviembre sin una nueva actualización de sus básicos desde el último tramo del acuerdo anterior. La propuesta empresarial no contempla, desde la perspectiva gremial, una recuperación suficiente frente a la pérdida de poder adquisitivo acumulada.

El rechazo de la UTA no se limita a una diferencia de expectativas sobre el porcentaje de aumento. En el acta de una de las audiencias anteriores, la organización sindical dejó asentada su posición con una definición sobre el impacto de las ofertas patronales: "No aceptaremos salarios que nos condenen a la pobreza", señaló el gremio.